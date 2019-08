FPÖ-Hofer: Mutmaßlicher Brandstifter hat Recht auf Schutz verwirkt

Wien (OTS) - „Wenn die aktuellen Medienberichte den Tatsachen entsprechen, dass es sich bei einem der mutmaßlichen Täter des Brandanschlages auf die niederösterreichische FPÖ-Zentrale um einen subsidiär Schutzberechtigten handelt, dann hat diese Person jedes Recht auf Schutz verwirkt und muss abgeschoben werden“, sagte heute der designierte FPÖ-Bundesparteiobmann und FPÖ-Klubobmann Norbert Hofer nach der erfolgten Festnahme. Es sei zu hoffen, dass jetzt auch schnell dessen Spießgesellen gefasst werden.

Hofer wies darauf hin, dass sich in dem Gebäude leicht entflammbares Werbematerial befunden habe und es viele Opfer hätte geben können. „Gott sei Dank ist außer einem Sachschaden nichts passiert. Wenn jemand durch eine solche Tat jedoch in Kauf nimmt, dass hier Menschen zu Tode kommen, dann kann er als Schutzberechtigter nicht mehr in diesem Land bleiben“, so der FPÖ-Chef.

