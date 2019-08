Vorsteuererstattung mit Mehrwert

Linde Verlag bringt gemeinsam mit international agierendem Buchhaltungs-Start-up Produktinnovation auf den Markt

Wien (OTS) - Transparenz, Sicherheit, Innovation und eine echte Arbeitsentlastung sind die Schlagworte zu „VAT Returns“, dem neuesten Linde-Produkt, das die EU-Vorsteuererstattung für Einzelunternehmen, Kanzleien und Konzerne enorm erleichtert. Entwickelt wurde das Tool vom österreichischen Start-up Abacus Accounting Technologies in Zusammenarbeit mit KPMG und dem Linde Verlag, der Vermarktung und Verkauf des Produkts übernimmt.

Arbeitserleichterung mittels künstlicher Intelligenz

Mag. Klaus Kornherr, Geschäftsführer des Linde Verlags: „ Für uns ist es oberstes Ziel, unseren Kunden den Steuer-Alltag zu erleichtern und Prozesse zu optimieren. VAT Returns ermöglicht mittels künstlicher Intelligenz die EU-Vorsteuererstattung so einfach und schnell wie nie zuvor zu erledigen. Die Software ist der Startschuss für weitere Tax Tech Innovationen, die wir mit Start-ups wie Abacus Accounting Technologies und unseren vielen Partnern auf den Markt bringen wollen. "

Gordan Gajski, Leiter Digitale Medien, fügt hinzu: „ Wir verfolgen intensiv den Ausbau unserer Legal und Tax Tech Strategie und werden demnächst weitere Produkte und Service-Innovationen für unsere Kunden zur Verfügung stellen und die dynamische Zusammenarbeit mit internationalen Partnern und Start-ups weiter ausbauen. “

So einfach funktioniert VAT Returns

VAT Returns sortiert und verarbeitet die Rechnungen mithilfe künstlicher Intelligenz. Über 10.000 Regeln für sämtliche EU-Länder werden automatisch angewandt. Die Rechnungsbelege werden direkt für FinanzOnline bereitgestellt. Die in Deutschland liegenden Server bieten dabei absolute Datensicherheit. VAT Returns ist die einzige Web-Lösung dieser Art in Österreich. Die Software gibt es ab sofort zum Einführungspreis von 29.- EUR pro Monat. Die Einreichungen zur EU-Vorsteuererstattung für das vergangene Jahr sind noch bis 30.09.2019 möglich.

Mehr zum Produkt unter: www.vat-returns.at

LINDE VERLAG GES.M.B.H.

Der Linde Verlag, 1925 in Wien gegründet, ist einer der führenden Verlage in den Bereichen Steuer, Wirtschaft und Recht in Österreich. Jährlich erscheinen rund 200 neue Fach- und Sachbücher und E-Books, darunter zahlreiche Standardwerke, sowie 18 Fachzeitschriften. Mit Lindeonline bietet der Verlag eine Vielzahl seiner Inhalte in digitaler Form an. Unter Linde.media gibt es zudem weitere digitale Informationskanäle mit aktuellen Fachnews als Text, Audio und Video. Lindecampus bündelt die Weiterbildungsangebote des Verlags mit bis zu 300 Seminaren und Konferenzen jährlich unter einem Dach. www.lindeverlag.at

