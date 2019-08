Verdacht der Nötigung

Wien (OTS) - 17.08.2019, 17:30 Uhr

21., Floridsdorf

Im Zuge eines Streits soll ein 28-Jähriger seine Gattin (26) in einen Pkw gezerrt haben und in Richtung Kosovo gefahren sein. Da die beiden keine Reisedokumente mitgeführt hatten, mussten sie vor der ungarischen Grenze umkehren. Als das Ehepaar wieder in der Wohnung angekommen war, konnte die Frau die Polizei verständigen. Nach der Vernehmung wurde der Tatverdächtige auf freiem Fuß angezeigt. Ein Betretungsverbot wurde ausgesprochen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien

Pressestelle



Revierinspektor Daniel Fürst

Telefon: 01 31310 72133

E-Mail: daniel.fuerst @ polizei.gv.at