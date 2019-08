Bildung für Jugendliche und Erwachsene: Die AK erweitert ihre Service- und Beratungsangebote

Pressekonferenz

Linz (OTS) - Die Arbeiterkammer Oberösterreich war in Sachen Aus- und Weiterbildung schon bisher eine starke Partnerin für ihre Mitglieder. Im Rahmen des AK-Zukunftsprogramms , dem sich alle Arbeiterkammern bundesweit verschrieben haben, werden wir diese Aktivitäten nun noch verstärken. In einer Pressekonferenz am Freitag, 23. August 2019, um 10 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 5. Stock, Seminarraum 3 , wollen wir Sie über das erweiterte Serviceangebot für unsere Mitglieder informieren. Unter dem Titel Bildung für Jugendliche und Erwachsene:

Die AK erweitert ihre Service- und Beratungsangebote stehen Ihnen als Gesprächspartner/-in AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer sowie die Leiterin der Abteilung Bildung, Jugend und Kultur, Mag.a Bernadette Hauer , zur Verfügung.

Datum: 23.08.2019, 10:00 Uhr

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich, Seminarraum 3

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Österreich

Url: http://ooe.arbeiterkammer.at

