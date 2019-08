Rauskala: Shanghai Uni Ranking stellt Wissenschaftsstandort Österreich gutes Zeugnis aus

Sechs österreichische Universitäten unter den Top 500 Universitäten weltweit

Wien (OTS) - „Das heute veröffentlichte Shanghai Universitäts-Ranking, das neben dem THE-Ranking eines der bekanntesten Rankings weltweit ist, stellt unserem Wissenschaftsstandort ein gutes Zeugnis aus. Wie auch 2018 sind auch dieses Jahr sechs österreichische Universitäten unter den Top 500 Universitäten gerankt, die Universität Wien zählt darüber hinaus sogar zu den besten 200 Hochschulen weltweit. „Das Ergebnis ist durchaus zufriedenstellend“, so Wissenschaftsministerin Iris Rauskala, „man muss bedenken, dass Universitäten eines kleinen Landes wie Österreich spezifischen Rahmenbedingungen unterliegen, die es auch erschweren, mit Deutsch als maßgebliche Arbeits-, Lehr- und Publikationssprache innerhalb der globalen englischsprachigen Wissenschaftscommunity Anerkennung zu erlangen. Dennoch zählen Österreichs Universitäten zu den besten der Welt.“

Die Platzierungen österreichischer Universitäten zeigen in den letzten Jahren immer wieder Veränderungen. 2016 waren fünf österreichische Universitäten unter den TOP 500 vertreten, 2017 waren es nur vier Universitäten, 2018 waren wieder sechs Universitäten in den TOP 500 platziert. So auch heuer. Neben der Universität Wien sind das die Universität Innsbruck, die Medizinische Universität Wien, die TU Wien, die Medizinische Universität Innsbruck und die Universität Graz. Auf den Plätzen bis 1.000 finden sich die Medizinische Universität Graz, die TU Graz, die Universität Linz, die Veterinärmedizinische Universität Wien, die Universität Klagenfurt und die Universität Salzburg.

Rückfragen & Kontakt:

BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Mag. Annette Weber

Pressesprecherin

01 53120-5025

annette.weber(at)bmbwf.gv.at