ÖVP - T E R M I N E

(KW 34 von 19. August 2019 bis 25. August 2019) Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602

Wien (OTS) - MONTAG, 19. August 2019

17:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt am "ÖVP-Sommerfest" des Bezirkes Braunau teil (Veranstaltungssaal, Marktplatz 13, 5142 Eggelsberg)



19:30 Vortrag von Klubobfrau Stv. Abg.z.NR Elisabeth Köstinger zum Thema "Tourismus neu denken. Veränderung für Österreich fortsetzen" (Hotel Ronacher, Thermenstraße 3, 9546 Bad Kleinkirchheim)



DIENSTAG, 20. August 2019

Sommertour "Kurz im Gespräch" mit Bundesparteiobmann Sebastian Kurz (Vorarlberg)



10:00 Klubobfrau Stv. Abg.z.NR Elisabeth Köstinger besichtigt die neue Pflanzenkläranlage in Dellach (9635 Dellach im Gailtal)



11:00 Steiermark-Spitzenkandidatin Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt an der "Sommerakademie der FCG-Frauen Steiermark" teil (Reinischkogel 28, 8563 Reinischkogel)



17:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt am "ÖVP-Sommerfest" der Bezirke Schärding und Ried teil (Reichergerhagen 14, 4722 Lambrechten)



20:00 Tirol-Spitzenkandidatin Dr. Margarete Schramböck nimmt am "Sommergespräch des Tiroler Bauernbundes" teil (Weberhof, Holzleiten 75, 6416 Obsteig)



MITTWOCH, 21. August 2019

Sommertour "Kurz im Gespräch" mit Bundesparteiobmann Sebastian Kurz u.a. mit Tirol-Spitzenkandidatin Dr. Margarete Schramböck (Tirol)



17:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt am "ÖVP-Sommerfest" der Bezirke Rohrbach und Urfahr-Umgebung teil (Schnopfhagen Stadl, 4181 Oberneukirchen)



20:00 Tirol-Spitzenkandidatin Dr. Margarete Schramböck nimmt am "Sommergespräch des Tiroler Bauernbundes" teil (Schöberlhof, Unterberg 17, 6020 Raitis)



DONNERSTAG, 22. August 2019

Sommertour "Kurz im Gespräch" mit Bundesparteiobmann Sebastian Kurz (Salzburg)



16:00 Tirol-Spitzenkandidatin Dr. Margarete Schramböck nimmt an der 18. Einkaufsnacht der Leistungsgemeinschaft Landeck und Zams unter dem Motto "Einkaufen. Zammhocken. Feinhaben" teil (6500 Landeck)



17:00 Generalsekretär Abg.z.NR Karl Nehammer, MSc, nimmt am "Sommerabend" der Volkspartei Mattersburg teil (Veranstaltungsplatz, 7210 Mattersburg)



18:00 Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka nimmt an der Eröffnung des "Wachauer Volksfestes" teil (Stadtpark Krems, 3500 Krems)



18:30 Steiermark-Spitzenkandidatin Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt an der Diskussion zum Thema "Arbeit, von der man leben kann" teil (Raiffeisenbank Leoben-Bruck, Raiffeisenplatz 1, 8793 Trofaiach)



FREITAG, 23. August 2019

Sommertour "Kurz im Gespräch" mit Bundesparteiobmann Sebastian Kurz u.a. mit Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger (Oberösterreich)



17:30 Steiermark-Spitzenkandidatin Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt an der Eröffnung der "50. Steirischen Weinwoche" teil (8430 Leibnitz)



SAMSTAG, 24. August 2019

Sommertour "Kurz im Gespräch" mit Bundesparteiobmann Sebastian Kurz (Niederösterreich)



16:30 Tirol-Spitzenkandidatin Dr. Margarete Schramböck nimmt an der Eröffnung der Politischen Gespräche in Rahmen des Europäischen Forum Alpbachs teil (Congress Centrum Alpbach, Alpbach 246, 6236 Alpbach)



20:00 Klubobfrau Stv. Abg.z.NR Elisabeth Köstinger nimmt an der Siegerehrung des "63. Bundesentscheid Pflügen der Landjugend Österreich" teil (9312 Meiselding)



SONNTAG, 25. August 2019

11:00 Klubobfrau Stv. Abg.z.NR Elisabeth Köstinger nimmt am Fest beim "Wildensteiner Wasserfall" teil (Gasthaus Wildensteiner Wasserfall, Wildenstein 54, 9132 Gallizien)



13:00 Tirol-Spitzenkandidatin Dr. Margarete Schramböck nimmt am Festumzug des "22. Blumenkorso" teil (6330 Ebbs)



15:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec bei "Luisa Miller" im Rahmen der Salzburger Festspiele (Festspielhaus, Hofstallgasse 1, 5020 Salzburg)



18:30 Steiermark-Spitzenkandidatin Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt am "Welcome Cocktail" des Vereins Granat teil (Gasthof Jakober 169, 6236 Alpbach)





