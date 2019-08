Margareten: Rauhofer und Malicek im „read!!ing room“

Wien (OTS/RK) - Der Verein „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) widmet sich nicht nur der Literatur und (Alltags)kultur. Am Freitag, 23. August, veranstaltet das ehrenamtlich wirkende Kultur-Team wieder einmal ein „Wohnzimmer-Konzert“. Beginn ist um 19.30 Uhr. Im gemütlichen Vereinslokal in Margareten in der Anzengrubergasse 19 werden die Tonkünstler Martin Rauhofer und Reinhard Malicek ihr Publikum bestens unterhalten. Rauhofer ist ein Könner auf der Akustischen Gitarre, der für seine virtuose Technik, ansprechende Arrangements und interessante Klangbilder bekannt ist. Von „Pop-Songs“ und Blues bis zu Ragtime, Folk und Eigenkompositionen hat dieser Musikus ein wirklich vielfältiges Repertoire auf Lager. Der Künstler-Kollege Reinhard Malicek ist Sänger, Gitarrist und Tonsetzer, der selbst geschriebene Lieder mit Texten im Wiener Dialekt vorträgt. Maliceks Stücke mit viel „Herz und Gefühl“ sollen die Menschen rühren. Ein einheitliches Eintrittsgeld wird nicht verlangt. Die Akteure freuen sich über Spenden. Mehr Informationen dazu: Telefon 0699/19 66 22 42 (Vereinssprecher: Neil Y. Tresher). Fragen an die Organisatoren per E-Mail: schreibtisch@readingroom.at.

www.martinrauhofer.at

www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

