Rein ins Rathaus! – Die große Stadt in klein

Von 26. Bis 30. August 2019 gestalten, verwalten und regieren Kinder bei der ferienspiel-Aktion „Rein ins Rathaus!“ ihre eigene Stadt im Wiener Rathaus

Wien (OTS) - Mit der beliebten ferienspiel-Aktion „Rein ins Rathaus!“ lassen sich die Sommerferien ideal abschließen. Fünf Tage lang heißt es in der Kinderstadt spielerisch Politik machen, arbeiten, Holli Cents verdienen, sparen oder ausgeben. Mitmachen können Kinder zwischen 6 und 13 Jahren – und das kostenlos.

In der Kinderstadt wird täglich gewählt, die GewinnerInnen sind am nächsten Tag BürgermeisterIn oder StadträtIn, Gesetze und Steuern werden erlassen und verschiedene Medien informieren die BürgerInnen über das aktuelle Geschehen. Auch der Bürgermeister Michael Ludwig wird sich am 28. August im roten Salon den Fragen der Kinderstadt-JournalistInnen stellen.

Für Gruppen ab 10 Kindern gibt es viermal pro Tag die Rätselrallye „Erforsche dein Rathaus“ (Anmeldung in der wienXtra-kinderinfo oder unter 01-4000-84 400 erforderlich), während die Erwachsenen bei den täglichen Führungen die Wienbibliothek näher kennen lernen können.

Rein ins Rathaus! – Teilnahme kostenlos!

Von 6 bis 13 Jahren

Mo, 26.8. bis Fr, 30.8. (10:00-17:00 Uhr) Wiener Rathaus, Eingang Lichtenfeldgasse 1., Lichtenfeldgasse 1

