ORF SPORT + mit dem Fußball-Planet-Pure-Frauen-Bundesliga-Spiel Neulengbach – Sturm Graz

Am 17. und 18. August im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 17. August 2019, in ORF SPORT + sind das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 19.00 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sowie die Höhepunkte von der Orientierungslauf-WM in der Mitteldistanz Norwegen 2019 um 20.15 Uhr, vom Rollstuhltennis-Turnier Groß-Siegharts 2019 um 20.45 Uhr und vom Champions-League-Qualifikationsspiel LASK – FC Basel um 21.00 Uhr.

Die Live-Übertragung vom Fußball-Planet-Pure-Frauen-Bundesliga-Spiel Neulengbach – Sturm Graz um 14.50 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, die Höhepunkte von der Gösser Open Alps Tour 2019 um 19.00 Uhr, vom Faustball-Final-3 Feld 2019 um 19.30 Uhr, von der Orientierungslauf-WM in der Staffel Norwegen 2019 um 20.15 Uhr und vom Europa-League-Qualifikationsspiel Apollon Limassol – Austria Wien um 20.45 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 18. August.

Die Weltmeisterschaft im Orientierungslauf geht von 12. bis 17. August in Norwegen über die Bühne. ORF SPORT + zeigt die Highlights von der Langdistanz, der Mitteldistanz und der Staffel.

Zum Auftakt der neuen Saison der Planet-Pure-Frauen-Bundesliga überträgt ORF SPORT + am 18. August die Begegnung Neulengbach gegen Sturm Graz live. Kommentatorin ist Anna-Theresa Lallitsch.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen" oder das Schulsport-Magazin „Schule bewegt" können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

https://TVthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 16. August, kurzfristige Programmänderungen möglich)

