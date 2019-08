Int. Gartenbaumesse Tulln mit Europas größter Blumenschau – NUR von 29. August bis 2.September 2019

Gartenmöbel, Pflanzengefäße und schönes für den Garten

Tulln (OTS) - Der wichtigste Event im Gartenjahr 2019

Die Int. Gartenbaumesse Tulln ist der wichtigste Termin für alle Hobbygärtner und Gartenprofis, denn die Herbstzeit ist die beste Pflanzzeit! 530 Aussteller präsentieren alle Trends rund um die Themen Garten und Pflanzen. Angefangen von Blumen, Pflanzen, Obst, Gemüse bis hin zu Pools und Gartenmöbel. Mit 200.000 Blumen wird eine ganze Halle auf Europas größter Blumenschau von den besten österreichischen Gärtnern und Floristen unter dem Motto: „Welt der Tiere“ in eine einzigartige Blütenpracht verwandelt.

Gemütliches für den Garten

Egal ob Laubenbankerl, Philosophenbankerl oder ein englisches Teehaus – diese Schmuckstücke für den eigenen Garten werden unter Einfluss von Sonne, Wind und Wetter aus jahrzehntelang gealtertem Holz in echter Handarbeit gefertigt. Abgerundet wird das persönliche Wohlfühlerlebnis durch die gemütliche Sitzbank mit ausziehbaren Fußteilen und durch die charakteristischen Holzornamente. „Mir geht es besonders darum, das Schöne am Holz herauszuarbeiten, um Gartenmöbel zu kreieren, die sowohl durch Form, als auch durch Funktion überzeugen und ein besonderes Wohlfühlerlebnis im eigenen Garten perfekt abrunden.“, so Wolfgang Wiesenhofer, Geschäftsführer Wohlfühlgarten. Informationen zum Laubenbankerl erhält man auf der Int. Gartenbaumesse Tulln.

Granit und Edelstahl – die perfekte Kombination

Die Firma Quandt Edelstahldesign präsentiert die neuen maßgefertigten Hollywoodschaukeln und Lounge Möbel. Individuell und flexibel werden je nach Platzbedarf die Möbel produziert. „Die Kombination von Granit und Edelstahl ist die perfekte dauerhafte Lösung für den Außenbereich.“, erklärt Patric Quandt vom gleichnamigen Unternehmen. Ein weiteres Highlight ist der Sundivan, eine Relaxliege die keine Wünsche offenlässt. Die ergonomische Form bringt den ganzen Körper in eine entspannte Position. Die 360° drehbare Liegefläche bringt die Sonne dorthin, wo man sie wünscht.

Pflanzengefäße aus Wüstensand

Eine absolute Weltneuheit sind die isolierten Pflanzengefäße aus gebranntem Wüstensand oder Granitsand. Diese sind frostsicher bis -60°C, höchst Witterungsbeständig, leicht und robust. Die Pflanzengefäße schützen im Sommer vor dem Austrocknen und im Winter vor Frost. Auf besonderen Wunsch werden die Blumentröge maßgeschneidert angefertigt. Aus dem gleichen Material werden auch dekorative Terrassenplatten in außergewöhnlichen Designs angeboten.

Flobox – eine stilvolle Art des Schenkens

Bei der flobox handelt es sich um eine moderne, versand- und flugtaugliche Blumenbox, die beim Öffnen ihre prächtigen Blüten entfaltet. Die flobox bietet eine ebenso elegante wie raffinierte Möglichkeit, Blumen originell zu verschenken, phantasievolle Tischdekorationen zu gestalten und dabei ganz persönliche Glückwünsche oder Emotionen zum Ausdruck zu bringen. Die Haltbarkeit beträgt bei der Bestückung mit frischen Blumen bis zu 14 Tage.



Tulln ist DIE Gartenstadt Österreichs

Mit viel Engagement und Leidenschaft lässt die Stadt – gemeinsam mit ihren touristischen Leistungsträgern – die Gartenregion Tulln das ganze Jahr über aufblühen, zeigt geballte Gartenkompetenz und ist somit Anziehungspunkt für Gartenfreunde aus dem ganzen Land. Mit der Int. Gartenbaumesse Tulln, der Garten Tulln, der prächtig blühenden Donaulände, mit den Gartenfestwochen und handfester Gartenkompetenz bei den führenden Gartenbaubetrieben.

Int. Gartenbaumesse Tulln mit Europas größter Blumenschau

Öffnungszeiten:

NUR von Donnerstag, 29. August bis Montag, 2. September 2019

Täglich geöffnet von 9.00 - 18.00 Uhr

Eintrittspreise:

Erwachsene EUR 13,-

Gruppen (ab 20 Pers.) und Senioren, Studenten: EUR 11,-

Jugendliche von 6 - 15 Jahren: EUR 3,-

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

Rückfragen & Kontakt:

MESSE TULLN GmbH

Barbara Nehyba, MSc

Leitung Kommunikation

02272/624030

barbara.nehyba @ messetulln.at

www.messe-tulln.at