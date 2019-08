Hochzeit nicht ausgeschlossen: Neue Folge „Liebesg’schichten und Heiratssachen“

Elizabeth T. Spira stellt am 19. August in ORF 2 sechs weitere Singles vor

Wien (OTS) - Herta hätte nichts gegen einen Jäger einzuwenden, nur Schürzenjäger darf er keiner sein! Und Gerald wünscht sich eine warmherzige Frau mit „Ecken und Kanten“ – bei der Richtigen ist gar eine Hochzeit nicht ausgeschlossen. Noch vor ihrem Ableben im März 2019 interviewte Elizabeth T. Spira für die 23. Staffel ihrer ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ alle 42 neuen Kandidatinnen und Kandidaten selbst. In der jüngsten, bereits sechsten Folge dieser Saison kommen am Montag, dem 19. August 2019, um 20.15 Uhr in ORF 2 jeweils drei partnersuchende Damen und Herren aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland, darunter auch Herta und Gerald, zu Wort.

Alle sechs Singles im Überblick:

Kirschi, Angestellter aus dem Kamptal, ist seit einem Jahr alleine. „Ich bin ein gut erhaltener 51-Jähriger und hab’ die Richtige einfach noch nicht gefunden.“ Der Niederösterreicher war verheiratet, ist aber bereits seit 23 Jahren geschieden. Aus dieser Ehe stammen zwei wunderbare Kinder, die mittlerweile 23 und 25 Jahre alt sind. Die Trennung ging damals von ihm aus, da die Frau „wen anderen g’sehen hat.“ Kirschi ist ein sensibler Kerl und eher schüchtern, was das Ansprechen von Damen eher schwierig macht. Seine Traumpartnerin ist schlank, Nichtraucherin und etwas jünger als er. „Bisher hatte ich immer jüngere Frauen, deshalb schau’ ich wahrscheinlich auch noch so gut aus.“

Christa, 57, Physiotherapeutin aus dem Weinviertel, möchte sich von ihrem Traummann finden lassen. Sie hatte in ihrem Leben bereits einen Traumpartner, aber „der hat auch andere Damen gefunden und ab einem gewissen Zeitpunkt wollte ich ihn nicht mehr teilen.“ Als sie einander kennenlernten, waren beide geschieden und wünschten sich Familie, Haus, Kinder und Garten. Lange wollte Christa nicht wahrhaben, dass es für den Mann an ihrer Seite auch andere Frauen gab. Die Krankheit des gemeinsamen Kindes zwang sie schlussendlich zu einer Entscheidung. Seit acht Jahren ist die Niederösterreicherin geschieden und heute „ein glücklicher Mensch.“ Nach der Trennung gab es kleine Begegnungen, aber nichts Ernstes, denn „ich bin anspruchsvoller geworden und schau’ genauer hin, ob das Herz am rechten Fleck ist!“ Christa wünscht sich einen Mann, der ihre Sinne betört, der stattlich ist, eine schöne dunkle Stimme hat und sie überraschen kann. „Ich möchte mich nur mehr einmal verlieben!“

Aus Niederösterreich kommt auch Johann, 63, der eine neue Frau sucht. Der Lkw-Fahrer ist schon länger geschieden, danach gab es einige Partnerschaften, aber „es war nicht das Richtige dabei für mich.“ Die neue Dame an seiner Seite soll Hausverstand haben und kein Couchpotato sein, denn Johann verbringt gerne Freizeit in der Natur oder im Fitness-Studio, geht auch gerne in die Sauna oder ins Solarium. „Sie soll viel Temperament haben und lustig sein.“ Zweimal war er schon verheiratet, aber man hat sich auseinandergelebt, denn die Ehen sind ruhig geworden. „Leichtfertig riskiere ich nichts, aber wenn es in der Beziehung zu ruhig wird, dann bin ich halt unterwegs.“ Deshalb darf die neue Frau ruhig „Pfeffer im Arsch haben“. Seine letzte Partnerin war sehr temperamentvoll, aber man war politisch zu verschieden. Wenn die Dame es will, kann ihr Johann ein Leben mit vielen Reisen bieten. Am liebsten fährt er nach Kroatien. Der Niederösterreicher ist begeisterter FKK-Anhänger, aber „wenn sie es nicht will, dann muss es nicht sein.“

Die 48-jährige Claudia ist Polizistin und kommt aus dem Burgenland. Nun versucht sie, „auf diesem Weg einen Mann fürs Leben zu finden.“ Von ihrem letzten Freund trennte sie sich vor ca. eineinhalb Jahren. Davor hatte sie eine siebenjährige Partnerschaft, die leider nicht von Kindern gekrönt war. Claudia lebt an einem wunderschönen See und ist schwimmbegeistert, weiters geht sie auch gerne Bergsteigen und wandern oder macht im Winter Skitouren. Es zieht sie zu jeder Jahreszeit hinaus in die Natur und sie wünscht sich einen Partner, mit dem sie diese Liebe teilen kann. Der neue Mann an ihrer Seite soll groß, gerne über 1,80m, über 50 und nicht unter 40, „ein warmherziger, humorvoller und lustiger Mensch“ sein. Die Burgenländerin hätte ihm so Einiges zu bieten: Sie ist sehr liebevoll, zielstrebig und zufrieden, überaus kochbegeistert, gartenliebend, auch handwerklich geschickt.

Gerald, 52-jähriger Außendienstmitarbeiter aus Niederösterreich, wünscht sich eine Frau, die es mit ihm aushält. „Man sagt mir nach, dass ich nicht einfach bin.“ Zwei Jahre liegt seine letzte Trennung zurück, davor war er verheiratet, hat auch eine 24-jährige Tochter aus dieser Ehe und sogar schon ein Enkerl. 2013 hat Gerald eine Karmarückführung gemacht und dabei viel gelernt. Seither klappt es mit den Frauen etwas besser, aber die Richtige war einfach noch nicht dabei. Die neue Partnerin in seinem Leben soll „Ecken und Kanten haben, selbstbewusst sein und mit beiden Füßen im Leben stehen. Sie soll nicht nur sagen was sie will, sondern es auch tun.“ Genuss gehört für Gerald dazu zum guten Leben, er ist spontan, verbringt aber auch gerne ruhige Stunden zu Hause bei einem Glas Wein und einem selbst gekochten Abendessen. Der Niederösterreicher ist ein großer Musicalfan und geht auch gerne ins Kino. Wenn die richtige Partnerin sich meldet, ist eine Hochzeit nicht ausgeschlossen.

Herta, Pensionistin aus Wien-Brigittenau, sucht einen ganz lieben, warmherzigen Mann, da ihr Ehemann bereits verstorben ist. Ihr Alter will sie nur ihrem neuen Herzblatt verraten. Die Wienerin bekam mit 16 Jahren ihre Tochter und heiratete dann den Kindesvater. Die Ehe hielt fast 25 Jahre, zerbrach aber an der Alkoholsucht des Gatten. Auf einer Erholungskur in Kärnten lernte sie ihren zweiten Mann kennen. „Er hat mir gezeigt, wie schön eine Ehe sein kann.“ Der dritte Mann soll „mir viel Liebe schenken und von mir bekommt er sie doppelt wieder zurück.“ Als burgenländische Bauerntochter weiß Herta einen Mann zu verwöhnen, denn sie kann sehr gut backen und kochen. „Er kann ein Jäger sein, aber kein Schürzenjäger!“

Weitere Details zur 23. Staffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ – eine Produktion des ORF, hergestellt von Wega Film – sind unter presse.ORF.at abrufbar.

