Senta Berger im Interview bei „JedermannJedefrau – Das Salzburger Festspielmagazin“ am 16. August

Live um 18.30 Uhr in ORF 2

Senta Berger im Interview, ganz persönlich und direkt:

In der vierten Ausgabe des österreichweit ausgestrahlten Festspielmagazins des ORF Salzburg, „JedermannJedefrau“, verrät die Schauspielerin – seit 1937 die am öftesten aufgetretene Buhlschaft beim Salzburger „Jedermann“ – am Freitag, dem 16. August 2019, live um 18.30 Uhr in ORF 2, warum sie immer wieder nach Salzburg zurückkehrt.

Nach der Premiere ist vor der Premiere – das Festspielmagazin nimmt das Publikum außerdem mit zu den Großereignissen der Salzburger Festspiele von dieser Woche, in der eine Premiere die andere jagte:

„Orphée aux enfers“ (zu sehen am 17. August, 20.15 Uhr, ORF 2) und bereits am darauffolgenden Tag „Simon Boccanegra“ (31. August, 20.15 Uhr, 3sat). „JedermannJedefrau“ zeigt für beide Opern eine Schnelleinführung – kurz und bündig in nur jeweils 30 Sekunden, erste Reaktionen des Publikums direkt nach den Premieren der frechen Opern-Inszenierungen, ein sehr persönliches Gespräch mit Kammersänger René Pape und erzählt außerdem, wie Gerard Mortier den Salzburger Festspielen wieder frischen Wind einhauchte.

Barbara Rett spricht in „Vor der Premiere“ über junge Talente, die bereits im Vorjahr auffielen oder heuer in Salzburg herausragend debütieren. Bekannte Namen finden sich heuer auf den Künstlerlisten – aber es sind die Namen der nächsten Künstler-Generation. Ist der Name der berühmten Eltern nun Fluch oder Segen? Wird die Erwartungshaltung dadurch hochgeschraubt oder ist er doch ein willkommenes Sprungbrett zur großen Karriere? Darauf gibt Barbara Rett Antworten.

Im „Festspiel-Knigge“ hält Elisabeth Motsch auch in dieser Ausgabe wieder einige Tipps bereit: Wer begrüßt wen, wie stellt man seine Begleitung vor und wer lädt zum Gläschen in der Vorstellungspause ein? All diese Etikette-Fragen gehören für die königlichen Gäste und VIPs, die auch heuer wieder in Salzburg zur Festspielzeit anzutreffen sind, zum Alltag.

Die Sendung wird von Romy Seidl und Manuel Horeth präsentiert. ORF III zeigt ein Dakapo des Festspielmagazins immer sonntags um 19.45 Uhr.

