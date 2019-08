Amplitude führt Engage ein, eine Behavioral Targeting-Lösung zur automatisierten Kampagnenpersonalisierung

San Francisco (ots/PRNewswire) - Amplitude, die Produktinformationsplattform, führt Amplitude Engage ein, um Teams zu unterstützen, zielgerichtete Kampagnen mit den Erkenntnissen und Segmenten zu betreiben, die sie aus Verhaltensdaten von First-Party-Kunden gewinnen. Amplitude Engage synchronisiert dynamisch benutzerdefinierte Segmente in Amplitude mit In-App-Messaging- und Marketingplattformen wie Braze, Intercom, Marketo und Facebook.

Um sich von der Vielzahl von Kanälen abzuheben, müssen Unternehmen die richtige Nachricht zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Person übermitteln. Investitionen in Marketingplattformen automatisieren die Orchestrierung und Bereitstellung, aber den meisten Kampagnen fehlt immer noch der Kontext des Benutzerverhaltens. Unternehmen sind gezwungen, breite Annahmen aus den demographischen Profilen zu treffen, weil sie nicht alle gewünschten Verhaltensweisen operationalisieren können - insbesondere nicht diejenigen, die auf Plattformen auftreten, die im Besitz von anderen sind (Websites, Apps, Help Center usw.).

Mit Amplitude Engage können Unternehmen auf ihre First-Party-Verhaltensdaten reagieren, indem sie die Leistungsfähigkeit der fortschrittlichen Analyse- und Segmentierungstools von Amplitude nutzen, um gezielte Kampagnen in ihren Marketingplattformen durchzuführen.

"Wir haben bereits gesehen, wie Amplitude Engage die Art und Weise revolutioniert hat, wie Marketing- und Wachstumsteams Kampagnen über alle Engagement-Kanäle hinweg ausrichten", so Spenser Skates, Mitbegründer und CEO von Amplitude. "Amplitude möchte weiterhin die führende Produktinformationsplattform der Welt weiterentwickeln, damit Teams mithilfe ihrer Daten intelligente Aktionen durchführen können."

Anstelle von großen E-Mail-Blasts oder Catch-All-Push-Kampagnen nutzen Unternehmen den Kontext des Nutzerverhaltens, um zeitnahe, personalisierte Kommunikation mit bestimmten Benutzersegmenten zu erstellen. Das bedeutet weniger Spam für die Verbraucher und effizientere Programme für Vermarkter.

Amplitude mit Amplitude Engage beinhaltet:

Verhaltenssegmentierung für den Self-Service-Zugriff auf die gesamte Benutzerreise zur Segmentierung und Validierung von Zielgruppen basierend auf Lebenszyklus, Inhaltspräferenzen, Nutzungs- oder Kaufhistorie und -Absicht.

für den Self-Service-Zugriff auf die gesamte Benutzerreise zur Segmentierung und Validierung von Zielgruppen basierend auf Lebenszyklus, Inhaltspräferenzen, Nutzungs- oder Kaufhistorie und -Absicht. Dynamisches Targeting , um die Zielgruppen sofort auf In-App-Messaging- und Marketingplattformen zu pushen bzw. geplante Synchronisierungen einzurichten, die automatisch aktualisiert werden, um programmgesteuerte Kampagnen zu unterstützen.

, um die Zielgruppen sofort auf In-App-Messaging- und Marketingplattformen zu pushen bzw. geplante Synchronisierungen einzurichten, die automatisch aktualisiert werden, um programmgesteuerte Kampagnen zu unterstützen. Wirkungsmessung zur Optimierung des wiederkehrenden Geschäftswerts durch einfache Darstellung der Auswirkungen der Kampagne auf die Nutzungshäufigkeit, Wiederholungskäufe, Kundenbindung und In-Produkt-Konvertierung.

Amplitude Engage verfügt über integrierte Konnektoren für Airship, Braze, Facebook, Intercom, Iterable, Leanplum, Marketo und Segment, und weitere sind in Vorbereitung.

"Die Kombination aus den führenden Messaging-Erfahrungen von Braze und der fortschrittlichen Verhaltenssegmentierung von Amplitude wird Unternehmen helfen, ein besseres Engagement und einen besseren ROI zu erzielen", so Myles Kleeger, President und CCO von Braze. "Amplitude Engage bietet unseren Kunden aussagekräftige und umsetzbare Einblicke in die Braze-Plattform. Die Daten der Kampagneninteraktion fließen dann wieder in Amplitude ein, informieren über zukünftige Erkenntnisse und demonstrieren die Leistungsfähigkeit des Braze Alloy-Ökosystems."

Bereits über 100 Unternehmen betreiben gezielte Kampagnen, indem sie die fortschrittlichen Segmente, die sie in Amplitude erstellen, nutzen.

"Eine bessere Segmentierung führt zu einem besseren Engagement", so Emmanuel Frenehard, CTO bei iflix. "Mit Amplitude Engage hat iflix die Conversion-to-View-Rate von Kampagnen verbessert und die Werbeeinnahmen vervierfacht, indem es die Verhaltenssegmentierung für die Zielnutzer nutzt. Engage hat uns befähigt, sehr zielgerichtete Erfahrungen zu machen und Kampagnen so zu optimieren, dass sie die Wirkung steigern."

Mit Amplitude Engage sind Unternehmen in der Lage:

Programmgesteuert Hunderte von Kundensegmenten anzusprechen - Kanadas führende Online-Coupon-Plattform Flipp automatisiert jetzt nahtlos Hunderte von personalisierten Kampagnen, was dazu beigetragen hat, die Klickraten um über 20 % zu erhöhen.

Die Akquisitionskosten durch maßgeschneiderte Erfahrungen reduzieren - Rappi, die größte On-Demand-Delivery-Plattform Südamerikas, hat die Akquisitionskosten um 30 % gesenkt, indem sie Push-Kampagnen in Braze auf das In-Produkt-Verhalten der Kunden zugeschnitten haben.

Neue Segmente schnell zu testen - Dave, eine Finanzmanagement-Plattform, hat über 500.000 Umstellungen auf ein neues Produkt vorgenommen, indem sie auf einfache Weise Variationen von Kundensegmenten testeten - ein Prozess, der jetzt nur noch 5 Sekunden anstelle von 5 Tage dauert.

Die Auswirkungen der Kampagne auf die umsatzsteigernden Ergebnisse zu messen - Rappi verzeichnete einen Anstieg der Bestellungen von neuen Nutzern um 10 %, indem das Kampagnen-Timing und die Kommunikation für Erstkäufe optimiert wurden.

Seit Anfang 2019 nutzten Unternehmen Amplitude Engage bereits mehr als 550.000 Mal, um Segmente mit ihren In-App-Messaging- und Marketing-Tools zu synchronisieren.

Weitere Informationen zu Amplitude Engage finden Sie unter https://amplitude.com/engage.

Informationen zu Amplitude

Amplitude ist die weltweit führende Produktinformationsplattform. Wir befähigen Teams, Kundendaten zu nutzen, um erstklassige Produkterfahrungen bereitzustellen, die das Wachstum fördern. Über 30.000 Teams und 20 der Fortune 100-Unternehmen, darunter Microsoft, Adidas, PayPal, Booking.com, Twitter, Doordash, Peloton und Rent The Runway, nutzen Amplitude, um die Konversion und Kundenbindung zu verbessern.

