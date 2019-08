Presseeinladung: Tiroler Technologiebrunch, Alpbach

Innsbruck (OTS) - Der Tiroler Technologiebrunch in Alpbach präsentiert anlässlich "350 Jahre Universität Innsbruck" die Leistung des Technologietransfers am Standort Tirol sowie Best Practices. Im Zentrum steht das Spin-off-Unternehmen AQT, das die Produktreife seines kommerziellen Quantencomputers schon in naher Zukunft realisieren will.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zur Teilnahme am gemeinsamen Termin mit Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf, Rektor Tilmann Märk (Universität Innsbruck), Prof. Rainer Blatt (AQT), Dr. Henrietta Egerth (FFG) und Dr. Christoph Swarovski (IV-Tirol) herzlich eingeladen.



Datum: Donnerstag, 22. August 2019

Zeit: 10.30 bis 13.00 Uhr

Ort: Hotel Alphof, 6236 Alpbach 486



Programm

10.30 Uhr

Willkommen und Check-in

11.00 Uhr

Eröffnung und Begrüßung

Dr. Marcus Hofer, Geschäftsführer Standortagentur Tirol



Die Universität Innsbruck baut Brücken in die Zukunft

Rektor Tilmann Märk, Universität Innsbruck



Technologieland Tirol: Von der Spitzenforschung zum Wachstum

KRin Patrizia Zoller-Frischauf, Tiroler Landesrätin für Wirtschaft



11.30 Uhr

Uni-Spin-off AQT: Pole-Position im internationalen Wettlauf um den kommerziellen Ionenfallen-Quantencomputer

Prof. Rainer Blatt, Mitgründer AQT

Dr. Henrietta Egerth, Geschäftsführerin Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG)

Dr. Sara Matt-Leubner, Leiterin Transferstelle Wissenschaft-Wirtschaft-Gesellschaft, Universität Innsbruck

Dr. Christoph Swarovski, Präsident IV-Tirol

Moderation: Dr. Marcus Hofer, Geschäftsführer Standortagentur Tirol



Wir freuen uns auf Ihr Kommen und ersuchen um Ihre Anmeldung unter: www.standort-tirol.at/alpbach2019

Rückfragen & Kontakt:

Jutta Schrattenthaler

Kommunikation und Presse

Standortagentur Tirol

+43.676.843101237

jutta.schrattenthaler @ standort-tirol.at

www.standort-tirol.at