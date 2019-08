FW-Wien Baron begrüßt Klage der Wirte vor dem VfGH

Volle Unterstützung für die heimischen Gastronomen

Wien (OTS) - Der Präsident der Freiheitlichen Wirtschaft Wien, LAbg. Karl Baron, begrüßt den angekündigten Prüfantrag der Nachtlokal-Betreiber vor dem Verfassungsgerichtsgerichtshof gegen das totale Rauchverbot. „Ich stehe voll und ganz hinter unseren Gastronomen und biete ihnen jede Unterstützung in ihrem Vorhaben an. Es darf nicht sein, dass die Politik die Existenz einer gesamten Branche aus Publicity-Gründen gefährdet.“

Baron erinnert an die jüngst in Wien geschlossene Rooftopbar oder an das bekannte Strandcafe an der Alten Donau, welche aufgrund von Nachbarschaftsbeschwerden über Lärm geschlossen wurden. „Dieses Schicksal könnte jeden Wiener Gastronomen treffen, wenn nur 3 Personen vor seiner Tür sich bei einer Zigarette unterhalten.“ Abschließend fordert der Freiheitliche Wirtschaftspolitiker alle Gastronomen auf, im Herbst bei der Wahlurne Kurz und seine türkiese Truppe für den Verrat an der Wirtschaft abzustrafen. (Schluss) lk

