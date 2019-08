Ping An Good Doctor startet offiziell "Private Doctor" und schließt mit 29 Großunternehmen aus der globalen Branche umfassende Kooperationsvereinbarungen

Schanghai (ots/PRNewswire) - Die weltweit führende Plattform für ein Ökosystem im Gesundheitswesen, Ping An Healthcare and Technology Company Limited (an der Börse notiert als: "Ping An Good Doctor", Tickersymbol: 01833.HK) hat sein strategisches Produkt "Ping An Good Doctor - Private Doctor" offiziell an der Start gebracht. Gleich am ersten Tag hat Ping An Good Doctor Partnerschaften mit 29 weltweit führenden Größen aus der Branche, wie etwa China Mobile, die BAIC Group, die China CITIC Bank, Wyeth Nutrition, die China Everbright Bank, Minsheng Life, Pearl River Life, PKU Founder Life und weitere, vereinbart, wobei die vertraglich zugesicherten Mittel bei über 300 Millionen Renminbi liegen. Durch die enge Zusammenarbeit mit diesen Partnern, insbesondere für die Mittelschicht, und durch die Schaffung eines größeren Gesundheits-Ökosystems wird für das Gesundheitswesen ein neues Zeitalter mit "neuen Erfahrungen, neuen Konzepten, neuen Technologien und einer neuen Ökologie" eingeläutet.

- Die am ersten Tag unterzeichneten Verträge bringen für "Private Doctor" Geldmittel von mehr als 300 Millionen Yuan zusammen

Der Start von "Private Doctor" schafft vom ersten Tag an ein neues Zeitalter der Medizin

Mit dem offiziellen Start von Ping An Good Doctor - Private Doctor sollen der branchenweite Standard für Dienstleistungen und die Benutzerfreundlichkeit im großen Umfang verbessert werden. Zudem wird erwartet, dass der derzeitige Zustand von Gesundheitsdiensten rundum erneuert, "am Anwender orientierte Mittel einer Qualitätsmedizin" wirklich genutzt und ein Internet-basiertes Gesundheitssystem aufgebaut werden können. Der Start zeigt auch, dass Ping An Good Doctor mittlerweile führend bei der Transformation der globalen, Internet-basierten Gesundheitsleistungen von kostenlosen Online-Diensten hin zu bezahlten Dienstleistungen für Mitglieder ist.

Durch ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage befinden sich die Medizin- und Gesundheitsdienste in China derzeit in einer problematischen Lage und bei einer Reform der medizinischen Versorgung sollte vor allem die Angebotsseite besondere Aufmerksamkeit erhalten. Daher hat China seit 2016 verschiedene politische Initiativen auf den Weg gebracht, die für mehr "Internet+"-Anwendung in der Medizin und im Gesundheitswesen sorgen sollen. Auf der Grundlage, auf der das Land Bemühungen für ein "gesundes China" weiter gefördert, die Entwicklung eines Internet-basierten Gesundheitswesens vorangebracht und den innovativen Ansatz eines familienorientierten Hausarztmodells gefördert hat, hat Ping An Good Doctor, auch als Reaktion auf die nationale Politik, "Private Doctor" gestartet, worüber die Mittelschicht mit innovativen, Internet-basierten Lösungen im Gesundheitswesen versorgt werden kann.

Wang Tao, Vorstandsvorsitzender und CEO von Ping An Good Doctor, sagte dazu: "Ping An Good Doctor hofft, dass wir mit 'exzellenten, professionellen, effizienten, gut zu verwaltenden und geschützten' Hausarzt-Services Nutzern allumfassende und qualitativ hochwertige Medizin- und Gesundheitsdienste zur Verfügung stellen, das Ziel einer Versorgung von Hunderttausenden Familien umsetzen und ein neues Zeitalter für ein Hausarztmodell 'Internet + Gesundheitswesen' einläuten können."

Der Hausarzt-Service von Ping An Good Doctor konnte sich die Unterstützung von Ärzten in 100 renommierten Kliniken im ganzen Land sichern. Darüber hinaus hat Ping An Good Doctor mit 800 inländischen "Grade III A"-Kliniken, mit 1.000 anerkannten Ärzten aus dem Ausland und mit 10 der weltweit besten Krankenhäuser Vereinbarungen über eine enge Zusammenarbeit getroffen. Hierüber soll gewährleistet werden, dass Nutzer rund um den Globus praktische und genau abgestimmte medizinische Leistungen erhalten.

Ping An Good Doctor hat in der Vergangenheit große Reserven an medizinischen Mitteln aufgekauft und damit für "Private Doctor" die Voraussetzung geschaffen, Nutzern nicht nur Basisleistungen, wie etwa ärztliche Online-Beratung, tägliches Gesundheitsmanagement oder Klinikreservierungen, anbieten zu können, sondern auch Komplettpakete aus qualitativ hochwertigen Medizin- und Gesundheitsdiensten aus einer Hand. Dazu gehören beispielsweise Krankenpflege rund um die Uhr, das Einholen einer ärztlichen Zweitmeinung, die Lieferung von Medikamenten nach Hause innerhalb einer Stunde oder begleitende Aufenthalte in "Grade III A"-Kliniken.

Im Einzelnen hat Ping An Good Doctor bereits mit fast 2.000 Labors und Testzentren zusammengearbeitet, damit jeder Nutzer eine eigene Elektronische Patientenakte und ganzjährig Zugang zu maßgeschneiderten Diensten für das Gesundheitsmanagement erhält. Dadurch sollen mehr Dienste aus einer Hand ermöglicht werden. Ping An Good Doctor - Private Doctor arbeitet zudem mit Versicherungsunternehmen als Drittanbieter zusammen, um Menschen finanziell zu unterstützen, die an Krankheiten leiden, die hohe Versicherungskosten verursachen.

Mithilfe des innovativen Service-Modells von "Private Doctor" kann Ping An Good Doctor die Interaktion zwischen Ärzten und Nutzern über sämtliche Aspekte hinweg stärken. So können Ärzte auch über längere Zeiträume den gesundheitlichen Zustand eines Nutzers nachverfolgen und Ärzte und Nutzer lernen sich besser kennen, wodurch sie enger miteinander verbunden sind und mehr Vertrauen aufbauen können. Dank dieser völlig neuen Art von Vertrauen werden Nutzer auch eher genaue, fortlaufende und individuell angepasste medizinische und Gesundheitsleistungen erhalten, weil die "unpersönliche" Beziehung zwischen Ärzten und Patienten, wie es sie im traditionellen medizinischen Setting gibt, abgelöst wird.

Vertragsunterzeichnung mit 29 führenden Unternehmen als Anregung für Geschäftspartner

In den vergangenen Jahren sind das Gesundheitsbewusstsein und die Nachfrage der Menschen nach personalisierten und qualitativ hochwertigen Medizin- und Gesundheitsdiensten ständig gestiegen. Ping An Good Doctor hat nun im Rahmen des Starts von "Private Doctor" Vereinbarungen über Partnerschaften mit 29 führenden Marktteilnehmern getroffen. Darunter sind beispielsweise China Mobile, die BAIC Group, die China CITIC Bank, Wyeth Nutrition, die China Everbright Bank, Minsheng Life, Pearl River Life, PKU Founder Life und weitere. Diese 29 Unternehmen sind in Branchen wie dem Bank- und Versicherungswesen, der Automobilindustrie, Kommunikation, Elternschaftsprodukte und weiteren tätig. Zukünftig sollen Kunden dieser Partner in den Genuss der Komplettangebote von Ping An Good Doctor - Private Doctor mit qualitativ hochwertigen Medizin- und Gesundheitsdiensten aus einer Hand kommen.

Durch die Zusammenarbeit mit Vertrauens-Hausärzten und renommierten Ärzten von den 100 besten nationalen Krankenhäusern wird Ping An Good Doctor - Private Doctor den Nutzern aktive Komplettpakete aus medizinischen und Gesundheitsleistungen anbieten können, wozu zum Beispiel Online-Beratungen rund um die Uhr, eine Zweituntersuchung durch anerkannte Ärzte, die Vorbereitung von Klinikaufenthalten, Gesundheitsmanagement, der Umgang mit chronischen Erkrankungen und weitere Leistungen gehören. Gleichzeitig wird Ping An Good Doctor von dieser breit aufgestellten und tief greifenden Zusammenarbeit auch jenseits der Kooperation mit Versicherungsunternehmen und Finanzinstitutionen als Drittanbieter profitieren und "Private Doctor" als strategisches neues Produkt über mehrere Kanäle hinweg weiterentwickeln.

Wang Tao, Vorstandsvorsitzender und CEO von Ping An Good Doctor, sagte: "Wir hoffen, dass 'Private Doctor' unsere Vorstellungen erfüllen wird, dass jede Familie ihren eigenen Hausarzt, jeder Einzelne eine Elektronische Patientenakte und jeder von uns einen Plan für sein eigenes Gesundheitsmanagement haben kann." Tatsache ist, dass Ping An Good Doctor - Private Doctor als innovativer Ansatz für ein chinesisches Hausarztmodell schon jetzt zu einer Beziehung zwischen Arzt und Patient führt, die von Vertrauen, Wissen und einer langfristig angelegten Verbundenheit getragen wird und die Branche in ein Zeitalter führt, das von Hausärzten geprägt ist. Und hierüber wird eine chinesische Version des medizinischen Fortschritts geschaffen.

Rückfragen & Kontakt:

Barney Liu

Ping An Good Doctor

+86-147-1440-0858

liumingyi855 @ pingan.com.cn



Amber Cheng

Wonderful Sky Financial Group Limited

+852-3641-1332

amberchengl @ wsfg.hk