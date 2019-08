Partei JETZT - Liste Pilz/Stern: Frauenministerin Stilling am richtigen Weg

210 Millionen Euro für Gewaltschutz notwendig

Wien (OTS) - "Der Vorstoß von Frauenministerin Ines Stilling im heutigen Morgenjournal geht in die richtige Richtung", zeigt sich Maria Stern, Parteichefin von JETZT-Liste Pilz erleichtert, die seit ihrem Betreten des politischen Parketts darauf drängt, die Empfehlung des GREVIO-Berichts umzusetzen.

Demnach müssen 210 Millionen Euro für Opferschutz und opferschutzbasierte Täterarbeit in die Hand genommen werden: "Mit den notwendigen 210 Millionen können Menschenleben gerettet und gleichzeitig die jährlichen Folgekosten von häuslicher Gewalt in der Höhe von€3,7 Milliarden Euro eingespart werden", so Stern und ergänzt: "Ich frage mich, warum das nicht den Finanzminister interessiert."

