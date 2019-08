Peter Trinkl, langjähriger Branchensprecher der Tabaktrafikanten in Österreich, ist tot

Tabaktrafikanten-Branchensprecher Josef Prirschl: „Betrauern den Verlust eines Trafikanten mit Leib und Seele, der sich auf besonders vielen Ebenen für seine Branche stark gemacht hat“

Wien (OTS) - Das Bundesgremium der Tabaktrafikanten in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) kommt der traurigen Aufgabe nach, über das Ableben des langjährigen Bundesgremialobmannes Peter Rudolf Trinkl zu informieren. „Peter Trinkl war Trafikant und Interessenvertreter ‚seiner‘ Branche mit Leib und Seele. Wir betrauern den Verlust eines allseits geschätzten Branchenvertreters, der sich auf besonders vielen Ebenen für die Tabaktrafikanten stark gemacht hat“, hält Josef Prirschl, Obmann des Bundesgremium der Tabaktrafikanten, anlässlich des Todes von Peter Rudolf Trinkl fest.

Der gebürtige Wiener Trinkl (Jg. 1950) war seit Anfang 1979 als Trafikant tätig, zuletzt führte er bis zu seinem Ruhestand die Trafik am Flughafen Wien-Schwechat, wo er auch mehrere Mitarbeiter beschäftigte.

Ab 1980 nahm Peter Trinkl als Funktionär in der Wirtschaftskammer Niederösterreich unterschiedliche Aufgaben wahr, etwa jene des Finanzreferenten der WKNÖ oder die des Obmanns im Landesgremium der Tabaktrafikanten der WKNÖ. Der Träger des Titels Kommerzialrat (seit 1995) war lange Jahre auch Obmann der Wohlfahrtseinrichtung der Tabaktrafikanten Österreichs. In der Wirtschaftskammer Österreich war Peter Trinkl ab 1985 Mitglied des Bundesgremialausschusses. Von 1998 bis 2015 hatte er die Funktion des Obmannes des Bundesgremiums der Tabaktrafikanten inne, vom Jahr 2000 bis 2005 war er auch Mitglied des Wirtschaftsparlamentes der WKÖ, des höchsten Gremiums der der Wirtschaftskammer Österreich.

„Wir werden Peter Trinkl ein ehrendes Andenken bewahren und ihn für sein Engagement genauso wie für seinen geselligen Umgang mit anderen in guter Erinnerung behalten“, sagt Tabaktrafikanten-Bundesgremialobmann Josef Prirschl. „Aufrichtige Anteilnahme spreche ich Peter Trinkls Ehefrau Gabriele sowie allen Angehörigen aus und wünsche ihnen von ganzem Herzen viel Kraft in dieser schweren Zeit“, so der Branchensprecher der Tabaktrafikant/inn/en in Österreich.

Fotos von Peter Trinkl (†️) stehen unter folgendem Link zur Verfügung: https://tinyurl.com/yxqqgnl9 (PWK414/JHR)

