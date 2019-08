AVISO 21.8.2019, 9 Uhr, Foto-/Drehtermin: Schulstartaktion der Caritas

Der Schulstart steht bevor und bedeutet eine Herausforderung für viele armutsbetroffene Familien. Die Caritas unterstützt mit der Schulstartaktion der carlas und den Lerncafés.

Wien (OTS) - Während die Kinder noch in vollen Zügen ihre Sommerferien genießen, blicken manche Eltern bereits sorgenvoll in den Herbst: Denn so schön und aufregend der Start in ein neues Schuljahr auch sein mag, bedeutet er für einkommensschwache Familien eine echte finanzielle Belastung. Mit der Schulstartaktion will die Caritas der Erzdiözese Wien auch heuer genau diesen Familien ganz konkret beim Start ins neue Schuljahr helfen und bietet in den beiden carlas gut erhaltene Schulsachen zu günstigen Preisen an.



Aktuell können gut erhaltene Schulsachen während der Öffnungszeiten in den Second-Hand-Läden der Caritas vorbei gebracht werden. So können noch mehr Familien unterstützt und noch mehr Kinder gut ausgerüstet in die Schulen geschickt werden.



Lerncafé: Freiwillige fürs neue Schuljahr gesucht



In Österreich leben rund 330.000 Kinder und Jugendliche in einkommensarmen Haushalten. Bildung ist die beste Armutsprävention. Daher hat die Caritas 2007 mit den „Lerncafés“ ein kostenloses Lern- und Nachmittagsbetreuungsangebot ins Leben gerufen. Neben der gezielten Hilfestellung bei den Hausaufgaben, Stärkung der Deutschkenntnisse und der Vorbereitung auf Schularbeiten und Tests geht es den BetreuerInnen auch darum, den Kindern Freude am Lernen zu vermitteln. Aktuell werden wieder Freiwillige für das neue Schuljahr gesucht.



Zur Schulstartaktion lädt die Caritas zum Foto- und Drehtermin in das carla Mittersteig.

Caritas Schulstartaktion

mit



Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas der Erzdiözese Wien



Rotraud Moldt, stv. Leitung carlas



Datum: 21.08.2019, 09:00 - 10:00 Uhr

Ort: carla Mittersteig

Mittersteig 10, 1050 Wien, Österreich

