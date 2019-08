Thomas Gangl ist neuer Obmann des Fachverbands der Mineralölindustrie

Gangl: „Energieversorgung, Klimaschutz und Energieeffizienz sind unsere aktuellen Themen“

Wien (OTS) - DI Thomas Gangl ist seit 13. August neuer Obmann des Fachverbands der Mineralölindustrie (FVMI) in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Seit November 2016 Mitglied des Fachverbandsausschusses übernimmt er nun den Vorsitz von Vorstandsdirektor Mag. Manfred Leitner, der die Funktion des Fachverbandsobmanns seit Oktober 2015 innehatte.

Thomas Gangl ist seit mehr als 20 Jahren in der OMV beschäftigt. Mit 1. Juli 2019 wurde er zum Vorstandsmitglied, verantwortlich für den Bereich „Refining & Petrochemical Operations" ernannt. Der Innviertler startete seine Karriere 1998 in der Raffinerie Schwechat als Prozess-Ingenieur, die er von 2014 bis 2016 auch leitete. Seit 2016 verantwortete Gangl als Senior Vice President alle Raffinerien der OMV, neben Schwechat auch jene im deutschen Burghausen und in Rumänien. Gangl hat an der Technischen Universität Wien sowie an der University of Salford in Großbritannien Verfahrenstechnik studiert. Er ist außerdem Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Gesellschaft für Erdölwissenschaften (ÖGEW).

„Als Fachverband sind wir an einer Energie- und Umweltpolitik interessiert, die den künftigen Herausforderungen der Energieversorgung, den ehrgeizigen europäischen Klimaschutzzielen und der Energieeffizienz gerecht wird“, betont Gangl. „Antriebskonzepte und Kraftstoffe der Zukunft sind von zentraler Bedeutung für die Weiterentwicklung der Mobilität. Ohne kohlenwasserstoffbasierte Kraftstoffe wird es aber auch in den kommenden Jahrzehnten nicht gehen. In Zukunft wird der wichtigste Wachstumstreiber bei der Ölnachfrage nicht mehr der Verkehrssektor sondern die Kunststoffindustrie sein. Wir werden Mineralöl künftig nicht nur als Energieträger sondern vor allem als einen wertvollen und unverzichtbaren Rohstoff für unseren Lebensstandard ansehen.“

Über den FVMI

Der Fachverband der Mineralölindustrie (FVMI) ist eine bundesweite Fachorganisation im Bereich der Wirtschaftskammer Österreich und als gesetzliche Interessenvertretung Bindeglied zwischen Wirtschaft und Öffentlichkeit. Mitglieder sind österreichische Unternehmen, die Rohöl aufsuchen und fördern (upstream), in Pipelines transportieren (midstream) und in eigenen oder konzernverbundenen Raffinerien verarbeiten sowie Mineralölprodukte vertreiben (downstream).





Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle Fachverband der Mineralölindustrie

ikp Wien GmbH

Ines Schmied-Binderlehner

Museumstraße 3/5, 1070 Wien

Tel.: +43 1 524 77 90-24

Email: ines.schmied-binderlehner @ ikp.at