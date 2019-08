Egis Technology meldet EPS in Höhe von 3,46 NT$ im 2. Quartal 2019

Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Egis Technology Inc. (6462.TWO) meldete im 2. Quartal 2019 Einnahmen in Höhe von 1,899 Millionen NT$, was im Quartalsvergleich einem Plus von 36 % und von 28 % im Jahresvergleich entspricht.

Im 2. Quartal 2019 verzeichnete GM einen Rückgang um 3 Punkte und im Quartalsvergleich auf 38 %. Auf Pro-forma-Basis (ausgenommen der Abschreibungsauswirkungen) lag GM jedoch leicht höher als auf dem Niveau des 1. Quartal 2019.

OPM lag im 2. Quartal 2019 bei 12 %, was verglichen mit dem 1. Quartal 2019 eine Verbesserung um einen Punkt, verglichen mit dem OPM-Wert des 2. Quartals 2018 von 17 % jedoch einen Rückgang darstellt.

Das Ergebnis je Aktie von 3,46 NT$ verbesserte sich gegenüber 1,96 NT$ im 1. Quartal 2019, sank jedoch verglichen mit 4,20 NT$ im 2. Quartal 2018.

Die Nachfrage eines wichtigen koreanischen Kunden wurde in den vergangenen Monaten von einem musterhaften Übergang sowie von weiteren Makrofaktoren beeinflusst.

Prognose

Die Umsätze im 3. Quartal 2019 werden im Quartalsvergleich voraussichtlich ein mildes Wachstum aufweisen, wobei der Juli im Monatsmuster den tiefsten Punkt markiert. Dennoch wird die Sichtbarkeit aufgrund von Makroereignissen wie dem Disput zwischen Korea und Japan sowie den Handelsspannungen um Huawei zwischen den USA und China, etc. gering bleiben.

Die Einführung neuer Modelle bei dem wichtigen koreanischen Kunden begann im August und Egis wird im 2. Halbjahr 2019 an mehr Smartphone- bzw. Tabletmodellen als im 1. Halbjahr 2019 arbeiten.

Für chinesische Kunden haben die Lieferungen von optischen Sensoren im Juni bzw. Juli begonnen und die Menge wird in diesem Quartal weiter zunehmen.

Basieren auf den aktuellen Prognosen ist für das 4. Quartal 2019 im Quartalsvergleich mit einem stärkeren Umsatzwachstum zu rechnen.

Die Entwicklung von Fingerabdruck- (ultradünne Produkte, etc.) und Nicht-Fingerabdruck-Produkten (OIS, etc.) ist auf dem richtigen Weg und es ist ab 2020 mit einem potentiellen Umsatzbeitrag zu rechnen.

Das Unternehmen hat 3 bevorstehende Ereignisse. Das erste Event ist die OTC/KGI Conference in Singapur am 29. August, gefolgt von der OTC/KGI Conference in Hong Kong am 30. August. Zum Schluss folgt die 20. Asian Technology Conference von Credit Suisse in Taiwan, die vom 4. - 5. September stattfinden wird.

Informationen zu Egis Technology Inc.

Egis Technology Inc. (6462.TWO), spezialisiert sich als führender Anbieter im Bereich Fingerabdruckbiometrie mit seiner überlegenen Sensorleistung und Softwarefunktionalität auf das Angebot einer absolut schlüsselfertigen Lösung. Unser eigener Matching-Algorithmus verfügt über eine der besten FAR/FRR-Leistungen auf dem aktuellen Markt, während er gleichzeitig maximale Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit bietet. Egis führende Fingerabdrucktechnologie eignet sich ideal für den Einsatz in mobilen Geräten. Als Vorstandsmitglied der FIDO Alliance hat Egis sich zum Ziel gesetzt, für alle im Online-Bereich Sicherheit und Authentifizierung zu bieten. Egis hat seinen Hauptsitz im taiwanesischen Taipeh und verfügt über Niederlassungen auf dem chinesischen Festland sowie in Japan und in den Vereinigten Staaten. Weitere Informationen finden Sie unter www.egistec.com.

