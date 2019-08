Conagen erweitert sein Gamma-Decalacton-Portfolio (?-Decalacton) auf 20 GMO-freie Lactone

Boston (ots/PRNewswire) - Conagen, ein Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in Boston, das sich auf Forschung und Entwicklung konzentriert, gab heute seine mit firmeneigener Technologie erarbeitete bahnbrechende Entwicklung in der kommerziellen Produktion von natürlichen aromatischen ?-Decalacton-Verbindungen aus natürlichen Substraten bekannt. ?-Decalacton findet sich in zahlreichen reifen Früchten, vor allem in Pfirsichen, und ist eine vielseitige Verbindung, die für Rezepturen mit unverwechselbaren Fruchtaromen, wie etwa Pfirsich, Aprikose und Erdbeere, in Lebens- und Nahrungsmitteln, Getränken, Duftstoffen, nachwachsenden Rohstoffen und Pharmazeutika kommerziell verwendet wird.

Kunden können aus einem breiteren Spektrum an Geschmacksprofilen wählen

Die Technologie, die für das Produkt "?-Decalactone" entwickelt wurde, bringt mehr als 20 verschiedene Lactone hervor, von denen viele aufgrund fehlender zuverlässiger Quellen bislang nicht kommerziell verfügbar waren. Dies macht das Unternehmen zu einem weltweit führenden Entwickler von Inhaltsstoffen. "Mit dieser Stärkung und Expansion in der Lacton-Herstellung können wir bei Conagen nun die Nachfrage von Konsumenten nach natürlichen, reinen Zutaten noch besser erfüllen", sagt Oliver Yu, Ph.D, Mitbegründer und CEO von Conagen.

Die Verbindung gehört zu einer großen Familie von Lactonen. Variationen in der Struktur der Lactone führen zu einzigartigen sensorischen Charakteristika, mit hauptsächlich fruchtigen und buttrigen Aromen. Diese variationsreichen Ausprägungen schaffen ein breiteres Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten für Hersteller, die Lactonaromen in ihren Produkten verwenden.

"Die Lacton-Erzeugnisse von Conagen sind natürlich und gentechnikfrei, was sie zu idealen Produkten für die Verarbeitung in einer Vielzahl von Konsumgütern macht", sagte Casey Lippmeier, Ph.D., Vice President für Forschung und Entwicklung.

Seit 10 Jahren entwickelt Conagen nun erfolgreich eines der größten Portfolios an Inhaltsstoffen für seine Kunden.

Informationen zu Conagen

Conagen ist ein Führer in der Biotechnik. Die Wissenschaftler und Techniker des Unternehmens nutzen die neuesten Tools aus der synthetischen Biologie, um Stoffwechselpfade zu konzipieren, Produktionsorganismen zu verbessern und Produktionsabläufe zu optimieren. Dabei konzentriert man sich auf die Bioproduktion von hochwertigen Inhaltsstoffen für Lebensmittel, Nahrungsmittel, Aroma- und Duftstoffe sowie für die Branchen Pharma und erneuerbare Stoffe. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Unternehmens-Website unter www.conagen-inc.com.

