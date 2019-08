Stellungnahme von FPÖ-NAbg. Fuchs

Wien (OTS) - FPÖ-NAbg. DDr. Hubert Fuchs stellt fest, dass die medial kolportierten Verwicklungen in die Causa Novomatic/CASAG in keiner wie immer gearteten Weise den Tatsachen entsprechen. Er, Fuchs, habe an der Glücksspielmesse im Februar in London als damals zuständiger Staatssekretär zwar teilgenommen, eine etwaige Vergabe von Lizenzen sei in den dort geführten Gesprächen jedoch niemals Thema gewesen. Entsprechende Behauptungen werde er umgehend klagen.

