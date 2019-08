ORF SPORT + mit der Kletter-WM und der Pressekonferenz des Bob- und Skeletonverbands

Am 14. und 15. August im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 14. August 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung der Pressekonferenz zu den neuen Strukturen im Bob- und Skeletonverband um 11.00 Uhr (Reporter:

Norbert Belina), ein Interview mit Golfprofi Matthias Schwab um 19.00 Uhr, die Höhepunkte von der Hellas Rally Raid 2019 um 19.15 Uhr, vom Casino Grand Prix 2019 – 4. Station Kammer-Schörfling um 19.40 Uhr und von der IFA Frauen-WM Linz 2018 um 20.15 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Die Live-Übertragungen von der Kletter-Weltmeisterschaft Hahioji 2019 (Vorstieg Finale Damen um 11.55 Uhr, Vorstieg Finale Herren um 13.20 Uhr), die Höhepunkte vom ADAC GT Masters Zandvoort 2019 um 19.00 Uhr, von der Unterwasserrugby-WM 2019 um 19.30 Uhr, von der Orientierungslauf-WM in der Langdistanz Norwegen 2019 um 20.15 Uhr und von der UEFA U21-EM 2019 um 20.45 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 19.40 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und ein „Vintage Sports Spezial“ (Jahresrückblick 1968) um 21.35 Uhr sind die Programmhighlights am Donnerstag, dem 15. August, in ORF SPORT +.

Vom 11. bis 21. August fallen bei der Kletter-Weltmeisterschaft in der Esforta Arena Hachioji in Tokio die Medaillenentscheidungen in den Disziplinen Boulder, Speed, Vorstieg und Combined. Das sechsköpfige Österreichische WM-Aufgebot wird von den beiden amtierenden Vorstieg-Weltmeistern Jessica Pilz und Jakob Schubert angeführt, die beide neben dem großen Ziel, der direkten Olympia-qualifikation im ersten Anlauf, erneut auch WM-Edelmetall im Vorstieg ins Visier nehmen. Kommentator ist Norbert Belina.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

