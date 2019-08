Filme für die ganze Familie am Feiertag: ORF-Premiere für „Pan“ am 15. August in ORF 1

Außerdem: Wiedersehen mit „Feuerwehrmann Sam“, „Stuart Little“, „Der kleine Nick macht Ferien“, „Toy Story 3“ und „Die Chaoscamper“

Wien (OTS) - Der Feiertag in ORF 1 bringt Komödien, Animations- und Fantasyfilme für die ganze Familie! Den Auftakt macht am Donnerstag, dem 15. August 2019, um 8.00 Uhr „Feuerwehrmann Sam – Helden im Sturm“. Mit seinem tapferen Team ist er zur Stelle, um die Bewohnerinnen und Bewohner des Kleinstädtchens Pontypandy aus schlimmsten Notfällen zu retten. Danach sorgt ein Wiedersehen mit „Stuart Little“ für Unterhaltung: Für Mäuserich Stuart geht ein Traum in Erfüllung, als das Ehepaar Little ihn adoptiert, doch bei diesen zu Hause macht die Hauskatze ihm von Beginn an klar, dass sie Stuart zum Fressen gern hat. „Der kleine Nick macht Ferien“ – anschließend um 10.15 Uhr: In dieser charmant-witzigen Fortsetzung der erfolgreichen Verfilmung des Lausbubenklassikers bringt Nick mit seinen Streichen nicht nur seinen Papa an den Rand des Nervenzusammenbruchs. Anlässlich des Kinostarts von „Toy Story: Alles hört auf kein Kommando“ gibt es um 11.45 Uhr in ORF 1 ein Dakapo für „Toy Story 3“: In diesem Teil bringt Plüschbär Lotso blanken Horror in die heile Welt von Woody und seinen Freunden. Um 13.20 Uhr bringt dann Robin Williams beim Wiedersehn mit „Die Chaoscamper“ seine Familie von einer Panne zur nächsten. Und um 14.55 Uhr führt Hugh Jackman in der ORF-Premiere von „Pan“, der Vorgeschichte zum Abenteuer-Klassiker von J. M. Barrie, als machtgieriger Pirat Blackbeard auf Neverland ein strenges Regime. Der Waisenbub Peter Pan (Levi Miller) will die bedrohte Feenwelt gemeinsam mit James Hook (Garrett Hedlund) und Tiger Lily (Rooney Mara) retten. In weiteren Rollen spielen unter der Regie von Joe Wright Amanda Seyfried und Cara Delevingne.

Mehr zum Inhalt von „Pan“ um 14.55 Uhr

Der zwölfjährige Peter Pan (Levi Miller) wächst in einem trostlosen Waisenhaus auf, aus dem immer wieder Kinder verschwinden. Eines Nachts wird auch er von Piraten an Bord eines fliegenden Schiffes nach Neverland entführt, wo Feen, Krieger und Piraten auf ihn warten. Während er versucht, sich in der neuen Welt zurechtzufinden, begegnet er neuen Weggefährten wie dem charmanten James Hook (Garrett Hedlund) oder der mutigen Tiger Lily (Rooney Mara). In Neverland müssen sie für den bösartigen Piratenkapitän Blackbeard (Hugh Jackman) schuften. Auf der Suche nach seiner leiblichen Mutter Mary (Amanda Seyfried) will Peter Pan mit der Hilfe von James Hook und Tiger Lily die Feenwelt Neverland von Blackbeard befreien.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at