ÖAMTC: 2018 gab es 570 Schulwegunfälle – zur Vermeidung jetzt üben! (+ Fotos)

610 Schüler wurden im Vorjahr verletzt – Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer nötig - worauf Eltern beim Üben achten sollten

Wien (OTS) - Im Jahr 2018 ereigneten sich österreichweit 570 Verkehrsunfälle mit Schulkindern auf ihrem Schulweg. Die meisten Unfälle ereigneten sich dabei in Oberösterreich (107), gefolgt von Niederösterreich (93) und Wien (88, gesamte Bundesländer-Tabelle im Anhang). Insgesamt wurden bei den Schulwegunfällen im Vorjahr 610 Kinder im Alter zwischen sechs und 15 Jahren verletzt – und damit auf den ersten Blick fast 20 Prozent mehr als 2017. Die Zunahme an verletzten Kindern am Schulweg ist jedoch primär auf eine höhere Genauigkeit bei der Unfallerfassung seitens der Exekutive seit 2018 zurückzuführen – mit der Absicht, gezieltere Gegenmaßnahmen zur Unfallvermeidung setzen und auch Kreuzungen oder Haltestellen optimieren zu können. "Klar ist trotzdem: Jeder Unfall muss vermieden werden. Schulwegtraining und Sensibilisierung ist gerade bei jungen Schülern unerlässlich. Unbedingt erforderlich ist auch die Rücksichtnahme anderer Verkehrsteilnehmer", sagt Marion Seidenberger, ÖAMTC-Verkehrspsychologin. "Bei fast jedem zweiten Schulwegunfall waren die Kinder zu Fuß unterwegs. Eltern müssen die Herausforderungen für ihre Kinder kennen und darauf eingehen."

Die häufigste Ursache für die Schulwegunfälle im Vorjahr war Unachtsamkeit bzw. Ablenkung – 31 Prozent der Unfälle sind darauf zurückzuführen. Der zweithäufigste Grund war Vorrangverletzung bzw. Rotlichtmissachtung (26 Prozent).

Kinder "ticken" anders – Schulweg realistisch und kindgerecht üben

In drei Wochen beginnt im Osten Österreichs das neue Schuljahr. "Jetzt ist der optimale Zeitpunkt, mit den Kindern den Schulweg zu üben", weiß die Expertin.

* Schulweg planen: Eltern sollten sich vorab einen optimalen Weg überlegen. Der kürzeste Schulweg ist nicht unbedingt der sicherste. Sofern vorhanden, sollten Sicherheitsumwege für Zebrastreifen oder Ampeln genutzt werden.

* Volle Konzentration: Training benötigt Zeit, Geduld und die volle Aufmerksamkeit für das Kind. Eltern, die nebenbei Nachrichten schreiben oder Geschwister mitbetreuen, ziehen nötige Konzentration vom übenden Kind ab. Außerdem müssen sich die "Trainer" ihrer Vorbildfunktion bewusst sein.

* Richtige "Tagesform": "Die Stimmung und die Aufnahmebereitschaft des Kindes sind nicht zu unterschätzen. Oft ist der spätere Vormittag bzw. eine konfliktfreie Zeit ein guter Zeitpunkt zum Üben – mit dem Ziel, sich an die Schulbeginnzeit heranzutrainieren", erklärt die ÖAMTC-Expertin. "Eltern sollten die Aufmerksamkeit des Kindes stets im Blick haben und regelmäßig mit Lob motivieren."

* Realistisch üben: Wo und womit das Kind den Schulweg absolvieren wird – genau so soll geübt werden (z. B. ein Stück zu Fuß, dann mit dem Bus). Das Üben an einem Werktag ist sinnvoller als an einem verkehrsarmen Sonntag. Die gepackte Schultasche darf mit zum Training – so entwickeln Kinder das Gefühl für die "Last".

* Anderes Sichtfeld: "Kinder haben aufgrund ihrer Körpergröße noch keinen ausreichenden Überblick. Um mögliche Sichthindernisse zu berücksichtigen, sollten Eltern in die Hocke gehen", rät Seidenberger. "Aufgrund ihres noch eingeschränkten Gesichtsfeldes können Kinder seitlich nahende Gefahren nicht gut 'aus den Augenwinkeln' erkennen: Auch bei grüner Ampel sollten sie daher den Pendelblick anwenden."

* Andere Reaktionszeit: Kinder benötigen im Vergleich zum Erwachsenen entwicklungsbedingt etwa die doppelte Zeit zum Reagieren. Zudem sind sie noch leicht ablenkbar und handeln oft ichbezogen, Gefahren werden teils nicht richtig erkannt. Besitzt das Kind ein Handy, gehört es am Schulweg in die Schultasche.

* Rechts-Links-Zuordnung: "Für einen Schulanfänger ist es nicht immer leicht, links und rechts zu unterscheiden – das funktioniert erst mit etwa zehn Jahren besser. Daher besser erklären, in beiden Richtungen auf andere Verkehrsteilnehmer zu achten", empfiehlt die ÖAMTC-Expertin.

* Klar und kurz: Pro Training sollte ein klares Thema (z. B. Ampelnutzung) kurz und verständlich erklärt und "vorgeführt" werden. Dann gemeinsam einige Male wiederholen, nachfragen und abschließend das Kind mit eigenen Worten wiederholen lassen. Lieber kurze Übungseinheiten mit vielen Wiederholungen.

* Ausnahmen besprechen: "Klappt der Schulweg schon gut, thematisiert man Herausforderungen – indem man Fragen stellt wie: Was machst du, wenn eine Baustelle den Gehweg versperrt?", sagt die Verkehrspsychologin. "So lernt das Kind mitzudenken und selbst eine sichere Lösung zu finden."

Hätten Sie`s gewusst? Online-Quiz räumt mit Mythen rund um Schulweg auf

Darf ein achtjähriges Kind allein mit dem Tretroller in die Schule fahren? Kann ein siebenjähriges Kind am Gehsteig radeln? Die Antworten auf diese und weitere Fragen finden Eltern beim Online-Quiz auf der Homepage des Mobilitätsclubs unter www.oeamtc.at/schulweg.

Unfälle mit Schulkindern (6 bis 15 Jahre) auf dem Schulweg 2018

Burgenland 9

Kärnten 52

Niederösterreich 93

Oberösterreich 107

Salzburg 45

Steiermark 68

Tirol 60

Vorarlberg 48

Wien 88

Österreich gesamt 570

Quelle: Statistik Austria

Aviso an die Redaktionen: Fotos zu dieser Aussendung sind unter www.oeamtc.at/presse abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC

Öffentlichkeitsarbeit

+43 (0)1 71199-21218

kommunikation @ oeamtc.at

http://www.oeamtc.at