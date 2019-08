Nexen Tire ist wieder offizieller Partner des Titelverteidigers Manchester City in der Premier League

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Nexen Tire, ein führender weltweit tätiger Reifenhersteller, ist stolz, in der Saison 2019/20 der Premier League wieder offizieller Partner des Manchester City Fußballclubs (Manchester City) zu sein. Manchester City hat mit einem 5-zu-0-Sieg gegen West Ham am 10. August einen hervorragenden Start in die Saison hingelegt.

Nexen Tire beginnt die Saison 2019/20 der Premier League mit Manchester City

Nexen Tire hofft, zusammen mit dem Titelverteidiger einen Synergieeffekt zu schaffen

Nexen Tire und Manchester City sind Partner seit 2015, als das Unternehmen den Club im Rahmen seiner globalen Sportmarketingstrategie zum ersten Mal sponserte. Es ist bereits die dritte Saison, in der Nexen Tire als Ärmelpartner für Manchester City fungiert. Der Club ist bereits zum zweiten Mal hintereinander Premier-League-Meister. Nexen Tire und der Club haben die mehrjährige Partnerschaft im Jahr 2017 verlängert. In diesem Jahr ist Nexen Tire zum ersten offiziellen Ärmelpartner von Manchester City und zum ersten in der Premier League geworden.

Wie in den vorherigen Saisons wird das Logo von Nexen Tire weiterhin am rechten Ärmel der Spieler-T-Shirts von Manchester City angebracht. Als offizieller Ärmelpartner von Manchester City vernetzt Nexen Tire die treuen Fans aus aller Welt, dies nicht nur durch die Ärmelpartnerschaft, sondern auch durch verschiedene Sportmarketinginitiativen.

"Wir freuen uns, dass wir in der dritten Saison hintereinander offizieller Ärmelpartner von Manchester City sind", sagt Travis Kang, Global CEO von Nexen Tire. Weiter sagte er: "Nexen Tire hat Manchester City über die Jahre hinweg aktiv unterstützt und das Team bei ihren aufeinanderfolgenden Siegen in der Premier League begleitet. Wir sind entschlossen, weitere Synergien mit dem Club zu schaffen, indem wir den Blick auf den anhaltenden gemeinsamen Erfolg mit Manchester City legen."

Nexen Tire baut seine globale Kundenbasis kontinuierlich aus, insbesondere mit der neuen europäischen Produktionsstätte in der Tschechischen Republik, die seit April in Betrieb ist. Nexen Tire wird mit seinen Kunden in Europa über die Partnerschaftsplattform, die das Unternehmen mit Manchester City unterhält, in Kontakt treten.

Informationen zu Nexen Tire

Nexen Tire wurde 1942 gegründet und ist ein weltweit tätiger Reifenhersteller mit Sitz in Yangsan, Süd-Gyeongsang, und Seoul, Südkorea. Nexen Tire, einer der weltweit am schnellsten wachsenden Reifenhersteller, arbeitet mit 416 Händler in 136 Länder auf der ganzen Welt zusammen (Stand: April 2018) und besitzt drei Produktionsstätten -- zwei in Korea (Yangsan und Changnyeong) und eine in Qingdao, China. Im April 2019 wurde die europäische Produktionsstätte in Zatec, Tschechische Republik, in Betrieb genommen. Nexen Tire produziert Reifen für Personenwagen, SUV und Kleinlaster mit Spitzentechnologie und Exzellenz punkto Design. Das Unternehmen konzentriert sich ebenfalls auf die Produktion von UHP-Reifen, die auf Spitzentechnologie basieren. Nexen Tire liefert OE-Reifen an weltweit tätige Autohersteller in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt. Mehr Informationen erhalten Sie unter http://www.nexentire.com/international.

Informationen zu Manchester City Fußballclub

Manchester City FC ist ein englischer Premier League Club, der ursprünglich 1880 als St. Mark's West Gorton gegründet wurde. Es wurde 1894 offiziell Manchester City FC und hat seitdem den Europapokal der Pokalsieger, sechs Meisterschaftstitel, darunter zwei Premier-League-Titel (2012, 2014, 2018, 2019) und sechs FA-Cups gewonnen. Manchester City FC ist eines von sieben Teams der City Football Group und zählt New York City FC und Melbourne City FC zu seinen Schwesterclubs.

Unter dem Trainer Pep Guardiola, einem der höchst dekorierten Manager des Weltfußballs, spielt der Klub seine Heimspiele und UEFA-Champions-League-Heimspiele im Etihad-Stadion, einer spektakulären 55.000-Sitzplatz-Arena, die City seit 2003 sein zu Hause nennt. Heute befindet sich das Stadion auf dem umfangreichen Etihad Campus, zu dem auch die City Football Academy gehört, eine hochmoderne Einrichtung für Leistungstraining und Jugendentwicklung im Herzen von East Manchester.

Die City Football Academy ist ein 7.000 Zuschauer fassendes Academy-Stadion, in dem der Manchester City Women's Football Club und der Elite Development Squad täglich trainieren und ihre Heimspiele austragen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.mancity.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/959150/Nexen_Tire_is_Back_as_the_Official_Partner_of_the_Premier_League_Defending_Champions_Manchester_City.jpg

