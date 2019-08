WESTbahn: Unfall in Seekirchen am Wallersee, keine Verletzten

Wien (OTS) - Heute gegen 14 Uhr kam es zu einer Kollision zwischen einer WESTbahn-Garnitur und einem LKW in Seekirchen am Wallersee, nachdem der LKW in die mit einer Lichtzeichen- und Schrankenanlage technisch gesicherte Kreuzung eingefahren war. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge beschädigt, Personen sind nicht zu Schaden gekommen. Der Unfallhergang wird von behördlichen Stellen geprüft werden.

