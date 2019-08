Premiere für die EYFON VIG YouthDays

Wiener Städtische Versicherungsverein lädt Jugendliche aus Europa zu interkulturellem Dialog in die Steiermark.

Wien (OTS) - In seiner Funktion als Hauptaktionär der Vienna Insurance Group (VIG), der führenden Versicherungsgruppe in Zentral- und Osteuropa, lud der Wiener Städtische Versicherungsverein in Kooperation mit dem Europäischen Jugendforum Neumarkt (EYFON) heuer erstmals zu den EYFON VIG YouthDays ein. Diese fanden von 5. bis 9. August auf der Europaburg Forchtenstein in Neumarkt in der Steiermark statt und bieten Jugendlichen die Möglichkeit, ihre Heimat Europa (besser) kennen zu lernen. „So wichtige Werte wie Diversität und Internationalität wollen wir insbesondere der jungen europäischen Generationen vermitteln. Die ‚VIG Youth Days‘ fördern bereits in frühen Jahren das interkulturelle Verständnis und den Austausch jener Kulturen, die unser Leben im Zentrum Europas prägen“, erklärt Dr. Günter Geyer, Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins.

Ein vielfältiges Programm

Neben Workshops, Diskussionsrunden und Vorträgen zum Thema Europa erwartete die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Österreich, Ungarn, der Slowakei und Tschechien ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm – von Geocaching, Go-Kart-Fahren am Red Bull Ring bis zum Besuch im Klettergarten. Alle Teilnehmenden sind Kinder von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern österreichischer, ungarischer, slowakischer und tschechischer VIG-Konzerngesellschaften und zwischen 15 und 17 Jahre alt. Um einen der heiß begehrten Plätze auf der Europaburg zu ergattern, war bereits im Vorfeld Originalität gefragt: Interessierte überzeugten mit Videos, Collagen oder Statements in englischer Sprache zu den Themen „Ideas for Europe“ oder „That is Europe“.

10 Jahre VIG Kids Camp

Der Wiener Städtische Versicherungsverein fördert gezielt Projekte, die internationalen Brückenbau und länderübergreifende Begegnungen forcieren, wie unter anderem das VIG Kids Camp, das heuer zehnjähriges Jubiläum feiert. Im VIG Kids Camp verbringen rund 500 Kinder aus über 20 europäischen Ländern zwei Wochen ihrer Ferien in Österreich und lernen spielerisch den hohen Stellenwert von Diversität, Internationalität und sozialem Bewusstsein kennen. Viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den VIG Youth Days 2019 verbrachten bereits als Kind unvergessliche Tage im VIG Kids Camp.

EYFON

Das Europäische Jugendforum Neumarkt (EYFON) ist ein Begegnungs- und Dialogzentrum, bei dem europäische Jugendliche im Alter von 16 bis 25 Jahren im Mittelpunkt stehen. Ziel ist es, bei jungen Menschen Begeisterung für Europa zu wecken und eine positive Emotion zum vereinten Europa auszulösen. Die Jugendlichen erhalten die Möglichkeit, im Dialog mit Gleichaltrigen ein Leitbild für Europa zu finden, sich damit zu identifizieren und dieses aktiv zu propagieren. „EYFON braucht Investoren aus der Wirtschaft und wir sind froh, mit dem Wiener Städtischen Versicherungsverein, einen kompetenten, starken Partner der ersten Stunde zu haben“, betont Eurochambers Präsident Dr. Christoph Leitl, Initiator des Projektes und Präsident von EYFON.

