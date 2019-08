ORF SPORT + mit der Kletter-Weltmeisterschaft Hahioji 2019

Auch die Pressekonferenz zum Saisonauftakt der Fußball Planet Pure Frauen Bundesliga ist am 13. August live im Sport-Spartenkanal des ORF zu sehen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 13. August 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Kletter-Weltmeisterschaft Hahioji 2019 (Boulder Finale Damen um 9.40 Uhr, Boulder Finale Herren um 12.55 Uhr) und der Pressekonferenz zum Saisonauftakt der Fußball Planet Pure Frauen Bundesliga um 12.00 Uhr, das „Sport-Bild“ um 19.00 Uhr, die Höhepunkte vom Fallschirm-Formationsspringen 2019 um 19.30 Uhr, vom Hypo Mehrkampfmeeting Götzis 2019 (Herren) um 20.15 Uhr und von der WRC-Rallye Finnland 2019 um 22.00 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Vom 11. bis 21. August fallen bei der Kletter-Weltmeisterschaft in der Esforta Arena Hachioji in Tokio die Medaillenentscheidungen in den Disziplinen Boulder, Speed, Vorstieg und Combined. Das sechsköpfige Österreichische WM-Aufgebot wird von den beiden amtierenden Vorstieg-Weltmeistern Jessica Pilz und Jakob Schubert angeführt, die beide neben dem großen Ziel, der direkten Olympiaqualifikation im ersten Anlauf, erneut auch WM-Edelmetall im Vorstieg ins Visier nehmen. Kommentator ist Norbert Belina.

ORF SPORT + überträgt die Pressekonferenz zum Saisonauftakt der Fußball Planet Pure Frauen Bundesliga am 13. August live aus Wien. Reporterin ist Kristina Inhof.

