Sportminister Müller gratuliert Ermacora/Pristauz zu Bronze-Medaille bei Beachvolleyball-EM

Wien (OTS) - Der Tiroler Martin Ermacora und der Steirer Moritz Pristauz erzielten bei der diesjährigen Beachvolleyball-EM in Moskau den bisher größten Erfolg ihrer Karriere und holten die insgesamt achte EM-Medaille für Österreich in der EM-Geschichte. Eduard Müller, Bundesminister für öffentlichen Dienst und Sport, gratuliert den Österreichern zu ihrem Erfolg: „Die beiden haben sich ihren Platz auf dem Podest wahrlich verdient. Nach fünf zum Teil klaren Erfolgen haben sie ihr Können unter Beweis gestellt und Österreichs erfolgreiche Arbeit im Volleyballsport einmal mehr untermauert. Ich gratuliere den beiden jungen Männern sehr herzlich und wünsche ihnen in ihrer weiteren sportlichen Karriere viel Erfolg".

