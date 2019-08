Partei JETZT - Liste Pilz/NR-Wahl: Martin Balluch führt die niederösterreichische Landesliste an

Mit dem prominenten Tierschützer an der Spitze kämpft die Partei für Tier- und Umweltschutz

Wien (OTS) - Mag. DDr. Martin Balluch zählt seit Jahrzehnten zu den Speerspitzen des Tierschutzes in Österreich, erkämpfte erfolgreich Verbote von Legebatterien und Pelztierfarmen, und war maßgeblich an der Etablierung des Tierschutzes als Staatsziel beteiligt. Als unabhängiger Kandidat für die Partei JETZT - Liste Pilz, die ihm Platz 1 auf der niederösterreichischen Landesliste zusprach, plant er, sein Engagement zukünftig auch unmittelbar in den Nationalrat zu tragen. „Das Parlament hat die Aufgabe, Weichen zu stellen, damit es den Menschen leichter möglich ist, nach ihrer tierfreundlichen Überzeugung zu leben“, so Balluch, wobei Tier- und Umweltschutz dabei in einem unmittelbaren Zusammenhang stünden.

Als Angeklagter im skandalumwitterten „Tierschützerprozess“ von 2010, in dem er nach einer mehr als dreimonatigen Untersuchungshaft von allen Anklagepunkten freigesprochen wurde, aber Folgekosten von mehreren hunderttausend Euro zu stemmen hat, kämpft Balluch auch für Bürgerrechte und gegen Missstände im Polizei- und Rechtswesen. Zur Zeit befindet sich der promovierte Physiker, Mathematiker und Philosoph in Väterkarenz.

Auf Platz 2 der Landesliste folgt die Radiologietechnologin Nadja Helmy, die auch auf der Bundesliste die Gesundheitsagenden an vorderster Front vertritt und sich u.a. für eine Lösung des zunehmenden Schwundes an Hausarzt- und Kassenpraxen einsetzt.

Mit Dr. Bernhard Seidel, der sich u.a. als Gelsenexperte medial einen Namen gemacht hat, komplettiert ein promovierter Ökologe aus Persenbeug das Spitzentrio. Im Mostviertel führt er einen mit einschlägigen Fachleuten besetzten „Öko-Wahlkreis" an. Seidel vermisst bei allen anderen Parteien fachlich kompetente Umweltschutzkonzepte, die darüber hinaus zu sofort spürbaren Verbesserungen für Bürgerinnen und Bürgern führen.

