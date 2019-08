Champions-League- und Europa-League-Quali live in ORF 1

Am 13. August mit LASK – Basel und am 15. August Limassol – Austria

Wien (OTS) - Zwei entscheidende Fußball-Abende warten auf die Zuseherinnen und Zuseher in ORF 1: Am Dienstag, dem 13. August 2019 empfängt der LASK in der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation den FC Basel. Die Ausgangsposition ist nach dem 2:1 Auswärtssieg vielversprechend. ORF 1 überträgt ab 20.15 Uhr, Kommentator ist Thomas König, die Analysen steuern Rainer Pariasek und Herbert Prohaska bei.

Schwierig wird es hingegen für die Austria in der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation: Nach dem 1:2 daheim muss am Donnerstag, dem 15. August 2019, gegen Limassol auf Zypern ein Auswärtssieg her. Kommentator ab 18.45 Uhr in ORF 1 ist Daniel Warmuth, für die Analysen sorgen wieder Rainer Pariasek und Herbert Prohaska.

Die TV-Übertragunen sind auf der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) und auf sport.ORF.at als Livestream zu sehen, die ORF-TVthek gestaltet außerdem Video-on-Demand-Highlights.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at