George Wallner übernimmt Geschäftsführung Scanpoint, Scanpoint Slovakia und EMD

Wien (OTS) - Mit Anfang August übernahm Mag. George Wallner, M.Sc., (36 Jahre), die alleinige Geschäftsführung von drei Tochterunternehmen der Österreichischen Post: Scanpoint GmbH und Scanpoint Slovakia s.r.o., größter Fullservice-Dienstleister für Inputmanagement und EMD GmbH, Spezialist für die Digitalisierung von Archiven und historischen Dokumenten.

Der bisherige Geschäftsführer Mag. Martin Ferger (46 Jahre) wird sich auf eigenen Wunsch auf die Entwicklung der digitalen und physischen Dokumentenlösungen als Leiter des Geschäftsbereiches Dokumentenlogistik innerhalb der Österreichischen Post fokussieren.

George Wallner startete 2017 bei der Post als Senior Manager der Konzern- und Strategieentwicklung und leitet seither erfolgreich Projekte im Bereich der Digitalisierung und Innovation. Nach seiner Ausbildung in den USA, Kanada und Großbritannien arbeitete der Volkswirt für die Weltbank in Washington DC sowie das britische Wirtschaftsministerium in London. In Österreich war er zwischen 2011 und 2017 als wirtschaftspolitischer Berater des damaligen Wirtschaftsministers und Vizekanzlers Dr. Reinhold Mitterlehner und als Kabinettchef vom damaligen Staatssekretär Dr. Harald Mahrer tätig.

