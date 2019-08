KPMG Law: KPMG startet Kooperation mit Buchberger Ettmayer Rechtsanwälte GmbH

Das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG hat mit August die Bandbreite seiner Dienstleistungen ausgebaut und bietet nun auch Rechtsberatungsleistungen an. Das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs­unternehmen KPMG hat mit August die Bandbreite seiner Dienstleistungen ausgebaut und bietet nun auch Rechtsberatungsleistungen an.

Wien (OTS) - Dazu wurde eine Kooperation mit Buchberger Ettmayer Rechtsanwälte GmbH abgeschlossen, die ab sofort als selbständige Rechtsanwaltskanzlei unter der Marke KPMG Law am Rechtsmarkt aktiv ist.

KPMG folgt dem internationalen Trend Prüfungs- und Beratungsleistungen sowie konkret Rechtsberatungsleistungen aus einer Hand anzubieten. „Indem wir unser weitreichendes Know-how ab sofort um rechtliche Beratungsleistungen erweitern, sind wir noch besser in der Lage, den Bedarf unserer Kunden nach umfassender Beratung an den Schnittstellen von wirtschaftlichen und rechtlichen Fragen zu erfüllen“, zeigt sich KPMG Senior Partner Michael Schlenk überzeugt.

Bereits in der Vergangenheit hat KPMG bei Projekten im Bereich

Mergers & Acquisitions (M&A) gemeinsam mit den Anwälten Dieter Buchberger und Wendelin Ettmayer gearbeitet. „Es ist für uns ein bedeutender Schritt, jetzt mit KPMG unter einem Dach aufzutreten“, sagt KPMG Law Partner Dieter Buchberger.

„Als Rechtsanwälte begleiten wir unsere Kunden Schritt für Schritt bei ihren juristischen Anliegen. Wir legen Wert darauf, dass wir gemeinsam mit unseren Kunden klare, praktische Lösungen finden und ihnen komplexe Zusammenhänge verständlich vermitteln“, so KPMG Law Partner Wendelin Ettmayer. KPMG Law bietet juristische Beratung in den Bereichen M&A, Arbeitsrecht, Bank- und Kapitalmarktrecht, Finanzierung, Kartellrecht, Gesellschafts- und Unternehmensrecht, öffentliches Wirtschaftsrecht, Vergaberecht, Dispute Resolution, IT- und Datenschutzrecht sowie Energierecht an.

Neben den Geschäftsführern Dieter Buchberger und Wendelin Ettmayer wird die Kanzlei von neun weiteren Berufsträgern unterstützt. Die erfahrenen Juristen blicken auf jahrelange, internationale Erfahrung zurück und werden sich auch weiterhin, nunmehr unter Nutzung des globalen KPMG Law Netzwerkes, grenzüberschreitenden Rechtsfragen widmen.

Dieter Buchberger (44) studierte Rechtswissenschaften in Wien, Bremen und Linz und promovierte zum Doktor der Rechtswissenschaften. Sein Schwerpunkt liegt bei der Beratung nationaler und internationaler Kunden im Bereich Bank- und Finanzrecht. Der erfahrene Rechtsanwalt berät zu allen Fragen des Vertrags- und Insolvenzrecht und vertritt seine Kunden vor Aufsichtsbehörden und Gerichten. Er ist Autor zahlreicher Fachpublikationen unter anderem zum Investmentfondsrecht.

Wendelin Ettmayer (39) studierte Rechtswissenschaften in Wien und London. Der promovierte Doktor der Rechtswissenschaften hat sich auf die Beratung nationaler und internationaler Kunden zu grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen und Umgründungen spezialisiert. Ettmayer ist Autor von Publikationen zu Gesellschafts-, Zivil- und Arbeitsrecht.

