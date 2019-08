Kühle Wandertipps für heiße Sommertage

Wandern im Wald - die schönsten Landschaften in und rund um Wien entdecken

Wien (OTS) - Nach den Rekordtemperaturen im Juli verspricht auch der August noch perfektes Sommerwetter.

Unser Wald als Ökoklimaanlage bietet Hitzegeplagten beste Bedienungen für etwas Abkühlung. Zudem versprechen die ruhige Atmosphäre und die einzigartige Geräuschkulisse im Wald einen entspannenden Aufenthalt. Eine Wanderung im Wald kann Puls-, Blutzuckerspiegel und Blutdrucksenkend wirken und hilft zudem Stresshormone abzubauen.

Für einen Spaziergang durch den kühlen Wald oder eine ausgedehnte Wanderung an heißen Tagen sind die Wanderwege der Stadt optimal ausgelegt.

Elf gut beschilderte Stadtwanderwege, der 120 Kilometer lange rundumadum-Wanderweg und zahlreiche Wanderwege in den Wiener Erholungsgebieten führen durch nahezu unberührte Natur und zu den schönsten Aussichtsplätzen in und rund um Wien.

Öffentliche Verkehrsmittel für die Anreise nutzen

Historische Bauten, Waldspielplätze, einsame Lagerwiesen in Waldlichtungen, die schönsten Kellergassen, Aussichtspunkte, Trinkbrunnen und zahlreiche Einkehrmöglichkeiten säumen die Wege. Kulturbegeisterte kommen hier genauso wie Abenteuerlustige oder Erholungsuchende auf ihre Rechnung. Alle Stadtwanderwege sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar.

Wanderung zu den schönsten Naturbadegewässern

Ein kühler Ort zum erfrischen und entspannen in der Millionenstadt findet sich umgeben vom Grün in den Donau-Auen. Naturbadeplätze laden an heißen Sommertagen zum Badespaß für die ganze Familie ein. Zu den schönsten Naturbadeplätzen in Wien zählen die Panozzalacke, die Dechantlacke und der Donau-Oder-Kanal in der Lobau. Die Badeplätze sind nur zu Fuß zu erreichen und somit bestens für eine Kombination aus Wander- und Badespaß geeignet. Die Naturbadeplätze befinden sich beim rundumadum-Wanderweg im 14. und 15. Etappenabschnitt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wandern.wien.at und unter www.wien.gv.at/freizeit/baden/natur/naturbadegewaesser.html

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/presse/bilder

Rückfragen & Kontakt:

Martina Billing

Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien

Telefon: +43 1 4000 49023

Email: kommunikation @ ma49.wien.gv.at

www.wald.wien.at