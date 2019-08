Verletzter Polizist nach Widerstand gegen die Staatsgewalt

Wien (OTS) - 09.08.2019

2., Mexikoplatz

Ein 53-jähriger Mann wurde am 9. August 2019 um 17.30 Uhr am Mexikoplatz festgenommen. Zuvor verhielt sich der polnische Staatsangehörige gegenüber Passanten aggressiv und attackierte in weiterer Folge auch einen Polizisten, der auf Grund einer Verletzung am Handgelenk vom Dienst abtreten musste.

