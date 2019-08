Einbruch in Fahrzeug

Wien (OTS) - 10.08.2019

20., Engerthstraße

Zeugen verständigten am 10. August 2019 um 01.15 Uhr die Polizei, da sie einen Mann beobachten konnten, der soeben in ein geparktes Fahrzeug in der Engerthstraße einbrechen wollte. Nach kurzer Flucht wurde der 22-jährige österreichische Staatsbürger angehalten und festgenommen.

