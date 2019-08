„Fußball“ im ORF mit Auslosung der zweiten ÖFB-Cup-Runde

Am 11. August, um 19.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Neben den besten Szenen und allen Toren der Sonntag-Spiele der dritten Bundesliga-Runde steht in der Sendung „Fußball“ am Sonntag, dem 11. August 2019, um 19.15 Uhr in ORF 1 auch die Live-Auslosung der zweiten ÖFB-Cup-Runde auf dem Programm. Präsentator Rainer Pariasek begrüßt dazu zwei Spielerinnen des Österreichischen Nationalteams im Studio – Nina Burger und Julia Hickelsberger.

