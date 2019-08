Namhafte Referenten und Showacts beim 25. HOGAST-Symposium

Jubiläumsveranstaltung am 15. und 16. Oktober in Salzburg

Anif bei Salzburg (OTS) - Das HOGAST-Symposium feiert ein Jubiläum: Das Herbst-Event findet am 15. und 16. Oktober zum 25. Mal statt. Die Veranstaltung für Mitglieder und Lieferpartner der HOGAST-Gruppe ist in den letzten Jahren stark gewachsen – 2018 wurde mit über 800 Besuchern ein neuer Teilnehmerrekord erzielt. Auch heuer kommen namhafte Referenten und Showacts nach Salzburg. Die Moderation übernehmen erneut die TV-Stars Alfons Haider und Katrin Prähauser.

Ermöglicht wird das prominente Line-up auch diesmal durch die Unterstützung zahlreicher Sponsoren, allen voran METRO und HAGLEITNER. „Beide Unternehmen sind wichtige Partner der HOGAST. Sie engagieren sich bei unserem Symposium seit Jahren, HAGLEITNER ist nun zum zweiten Mal Namensgeber unserer Abendgala. Das ist ein schönes Zeichen, denn es zeigt die Verbundenheit von Lieferpartnern, Mitgliedern und unserer Genossenschaft“, freut sich HOGAST-Vorständin Barbara Schenk.

Zukunftsfit dank kritischer Geister

Im Mittelpunkt der Tagesveranstaltung im Salzburg Congress stehen die vier Vortragenden, die ihr Hang zur Gegenwartskritik verbindet. Der bekannte Ökonom Stephan Schulmeister setzt sich mit den Finanzmärkten und deren „Marktreligiosität“ auseinander, Zukunftsforscher Matthias Horx mit den Auswüchsen der Digitalisierung. Unternehmensberater Philipp Siefer erklärt, wie man Erfolg mit sozialem Engagement verbinden kann und damit nachhaltiger wirtschaftet. Und Psychologin Gabriele Oettingen will die Teilnehmer am 25. HOGAST-Symposium zu „konstruktiven Optimisten“ machen.

Barbara Schenk erklärt, dass die Referenten sehr bewusst gewählt wurden. „Wir wollen den Austausch zwischen unseren Mitgliedern und Lieferpartnern anregen und sie auf künftige Herausforderungen vorbereiten. Das geht am besten mit kritischen Geistern, die uns auch die eine oder andere unangenehme Wahrheit vor Augen führen.“

Multitalent und "Supertalent"

Neben der Kritik kommt auch die Kulinarik nicht zu kurz. Dafür sorgt bei der Abendgala im Terminal 2 Starkoch Hubert Wallner. Als Showacts wurden Bauchredner, Magier und Comedian Tricky Niki sowie der Freestyle-Tanz-Weltmeister und „Supertalent“-Teilnehmer Chris Cross verpflichtet. Außerdem wird Moderator Alfons Haider sein Unterhaltungstalent unter Beweis stellen.

„Das Programm ist eines Jubiläums absolut würdig“, resümiert Barbara Schenk, „deshalb rechne ich damit, dass wir die vorjährige Teilnehmerzahl wieder erreichen, wenn nicht sogar übertreffen.“ Mitglieder sollten sich ihre Plätze beim 25. HOGAST-Symposium jedenfalls rasch sichern.

Weitere Informationen zum 25. HOGAST-Symposium sind auf der Website https://events.hogast.at/symposium2019 zusammengefasst. Die Veranstaltung richtet sich exklusiv an Mitglieder und Lieferpartner der HOGAST-Unternehmensgruppe.

Die HOGAST im Detail

Die HOGAST ist mit rund 3.000 Mitgliedsbetrieben und einem Umsatz von 976,3 Millionen Euro die Einkaufsorganisation für Hotellerie und Gastronomie in Österreich. Den süddeutschen Raum betreut das Tochterunternehmen mit Sitz in München. Teil der HOGAST-Gruppe sind außerdem die HOTEL GASTRO POOL speziell für kleinere und mittelständische Hotels und Gastronomiebetriebe sowie die HANDOVER für Einrichtungen im Pflegebereich. Mitgliedsbetriebe profitieren von besten Konditionen im Einkauf und optimierte Prozesse. Dafür bündelt die HOGAST das Einkaufsvolumen in allen wichtigen Bereichen – von F&B über Non-Food-Güter bis hin zu Energie und Versicherungen. Zentrales Element der Dienstleistungen ist die lieferantenübergreifende Online-Bestellplattform EasyGoing. Darüber hinaus bietet die HOGAST wertvolle Beratung und Services zu einzelnen Themen wie Bauprojekten, Energieeffizienz, Personal und Vermarktung.

