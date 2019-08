Mann mit internationalem Haftbefehl in Wien festgenommen

Wien (OTS) - 08.08.2019, 12.00 Uhr

9., Roßauer Lände

Beamten der Zielfahndung des Landeskriminalamtes Wien ist es in Zusammenarbeit mit der Fremdenpolizei gelungen, einen in Serbien wegen Einbruchs in ein Juweliergeschäft gesuchten Mann auszuforschen und festzunehmen. Der 37-Jährige (serbischer Staatsangehöriger) wurde in eine Justizanstalt überstellt.

