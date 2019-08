Zuwachs auf zwei Kontinenten – exotische Tierbabys in Herberstein

Gleich doppelten Zuwachs gibt es in der Tierwelt Herberstein. Ein Zebra Baby erblickte das Licht der Welt und auch im Südamerika-Haus gibt es Nachwuchs.

Stubenberg (OTS) - Zwei Wochen alt, ein Gewicht von ca. 25 kg, schwarz-weiß gestreift und nicht von der Seite der Mutter weichend – so zeigt sich unser jüngster Zugang am Kontinent Afrika. Die kleine Zebrastute hört auf den Namen Zora.

Gut versteckt dagegen ist unser 300-400 g schweres Zweifingerfaultier-Baby Sid, welches am 31. Juli 2019 geboren wurde. Während Papa Gonzalez die meiste Zeit in seiner Schlafbox verbringt, kümmert sich Mama Speedy um die Aufzucht. Das Baby liegt in den ersten 9 Monaten am Bauch der Mutter und wird herumgetragen. Für das erfahrene Faultier-Paar ist es bereits die dritte Elternschaft.

„Bei Zebra und Faultier hat es auch in diesem Jahr wieder mit Nachwuchs geklappt, was keine Selbstverständlichkeit ist. Auch in anderen Gehegen wie bei den Bisons, Nandus, Dscheladas und im Streichelzoo sind Jungtiere zu sehen“, zeigt sich der Zoologische Leiter und Tierarzt Dr. Reinhard Pichler mit den diesjährigen Zuchterfolgen zufrieden.

Besucher können täglich einen Blick auf die jüngsten Tierpark Bewohner erhaschen. Während man in den meisten Gehegen die Tiere relativ rasch sieht, sollte man bei Familie Faultier im Südamerikahaus etwas Geduld mitbringen.

