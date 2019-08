Leicester City geht Partnerschaft mit Xpress Money ein

London (ots/PRNewswire) - Der Leicester City Football Club hat eine Partnerschaft mit einer der am schnellsten wachsenden Marken für Geldüberweisungen der Welt - Xpress Money - geschlossen, die zum offiziellen Geldtransferpartner des Clubs wird.

Xpress Money, ein Unternehmen von Finablr, das 1999 in Großbritannien gegründet wurde, ist in den letzten 19 Jahren exponentiell gewachsen und bietet immer mehr Menschen wichtige Geldtransferdienstleistungen an.

Xpress Money ist heute weltweit präsent und ist geografisch in 170 Ländern vertreten, unter anderem auch in England. Hier tragen die Dienstleistungen des Unternehmens dazu bei, viele Mitglieder der Leicestershire-Community mit Familien und Freunden auf der ganzen Welt zu verbinden.

Vertreter von Xpress Money besuchten letzte Woche das King Power-Stadion, um die Clublegende Steve Walsh zu treffen, wo sie eine spezielle Führung hinter den Kulissen durch die Anlagen erhielten.

Xpress Money arbeitet auf das Ziel hin, Millionen von Menschen, die außerhalb ihrer Heimat leben, bequeme Geldtransfers zu bieten. Das Unternehmen gilt als eines der zuverlässigsten internationalen Geldtransferunternehmen und verfügt über ein Netzwerk von über 200.000 Partnerstandorten weltweit.

Sudhesh Giriyan, Chief Executive von Xpress Money: "Die Leidenschaft für den Fußball überschreitet Grenzen, Nationalitäten und Ethnien, und durch unsere Partnerschaft mit Leicester City wollen wir die universelle Anziehungskraft des Fußballs nutzen, um das Gefühl von Heimat bei Millionen von Menschen auf der ganzen Welt lebendig zu halten."

"Die Überweisungsindustrie steht ständig an der Schwelle zur Evolution, und eine Partnerschaft dieser Größenordnung könnte unsere Expansionspläne katalysieren und uns helfen, uns mit einer größeren Gemeinschaft zu verbinden. Einfach ausgedrückt, die Schaffung von Möglichkeiten und die Vernetzung von Communities sind ein zentraler Bestandteil unserer Partnerschaft mit dem Fußballverein."

Im Vorfeld der neuen Premier League-Saison werden exklusive Events und Erlebnisse für Xpress Money-Kunden und LCFC-Fans auf der ganzen Welt angeboten.

Harj Hir, Head of Partnerships bei Leicester City: "Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft mit einem der weltweit größten Geldtransferunternehmen. Die Zusammenarbeit mit dem Xpress Money-Team und unsere globale Popularität bieten eine perfekte Plattform für die Partnerschaft, um eine Reihe von spannenden Initiativen zu realisieren."

Informationen zu "Xpress Money":

Xpress Money' wurde 1999 gegründet und ist eine globale Marke für Geldüberweisungen mit einer florierenden Präsenz in mehr als 170 Ländern auf der ganzen Welt durch Partnerschaften mit einem Netzwerk von über 200.000 Standorten. Sie ist eine der zuverlässigsten und renommiertesten internationalen Marken für Geldüberweisungen auf der ganzen Welt. "Xpress Money'" bietet Kunden bequeme, einfache und sichere Möglichkeiten, Geld über Ländergrenzen hinweg zu überweisen. Das weitreichende Netzwerk wird durch Kooperationen mit renommierten Organisationen wie International Money Transfer Operators (IMTOs), Banken sowie Nichtbanken, Einzelhandelsketten, Online-Überweisungsanbietern und Fintech-Unternehmen gestärkt. Die hochmodernen Compliance- und Sicherheitsrichtlinien von Xpress Money gewährleisten den Kunden einen sicheren und problemlosen Geldtransferprozess.

Xpress Money ist Teil von Finablr, einer globalen Plattform für Zahlungs- und Devisenlösungen. Mit fundiertem regulatorischem Know-how, Technologieexpertise und branchenführenden Partnerschaften bieten die Finablr-Unternehmen ein breites Spektrum an maßgeschneiderten und vertrauenswürdigen Finanzlösungen für Verbraucher und Unternehmen. Mit einer globalen Reichweite von über 170 Ländern wickelten Finablr-Unternehmen im Jahr 2018 über 150 Millionen Transaktionen ab und verwalteten fast 115 Mrd. US-Dollar für Kunden.

