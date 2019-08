IAA 2019 - Meilenstein der Elektromobilität: Continental baut ersten voll integrierten Achsantrieb für die Großserie

E-Maschine kommt in Fahrzeugen chinesischer und europäischer Hersteller zum Einsatz

Wien, (OTS) - Die Serienfertigung des elektrischen Antriebsstrangs startet noch in diesem Jahr in China. Neuer Achsantrieb mit "Best-in-class"-Werten bei Leistungsdichte, Größe und Gewicht

Der Wechsel vom Verbrenner- zum Elektroantrieb wird die Automobilwelt grundlegend verändern. Continental gestaltet diesen Wandel an führender Position mit – und das seit Jahren. Nun stellt das Technologieunternehmen auf der IAA 2019 bereits die dritte Generation eines elektrischen Antriebsstrangs vor: Der neue, besonders leistungsstarke, leichte und kompakte Achsantrieb wird noch in diesem Jahr in unterschiedlichen Elektromodellen mehrerer Hersteller in China und Europa auf die Straße kommen. "Wir fördern mit zukunftsweisenden Technologien neue Mobilitätslösungen. Unsere elektrischen Antriebe sind ein zentraler Baustein innovativer Fahrzeuge – von etablierten Herstellern ebenso wie von Start-up Unternehmen", sagt Andreas Wolf, CEO des Antriebsgeschäftes von Continental. Mit dem neuen Elektroantrieb übernimmt die Division Powertrain als Technologie-Zulieferer eine Vorreiterrolle für hochintegrierte E-Achsantriebe für den Massenmarkt und setzt einmal mehr Maßstäbe bei der Leistungsfähigkeit dieser Module. Hochintegriert bedeutet in diesem Fall, dass der neue Hochvolt-Antrieb Elektromaschine, Leistungselektronik und Untersetzungsgetriebe in einem Gehäuse vereint. Als einer von wenigen Systemanbietern kann der Continental Antriebsbereich damit einen kompletten, elektrifizierten Antriebsstrang aus einer Hand anbieten.

Der neue Achsantrieb wiegt nun weniger als 80 Kilogramm. Ins Getriebe neu integriert wurde die Funktion einer elektrischen Parksperre. Der neue, leistungsfähigere Achsantrieb bietet nicht nur ein hohes Maß an Fahrspaß, sondern auch ein günstiges Kostenniveau. Denn durch die intelligente Kombination der Komponenten – Stichwort Integration – können beispielsweise zahlreiche Kabelverbindungen und Stecker entfallen.

„Den hochintegrierten Achsantrieb bieten wir in zwei Leistungsstufen mit 120 oder 150 kW an. Zudem erreicht der neue Hochvolt-Antrieb aus Elektromaschine, Leistungselektronik und Untersetzungsgetriebe einen bislang noch nicht dagewesenen Reifegrad“, sagt Thomas Stierle, Leiter Business Unit Hybrid Electric Vehicle, Division Powertrain. Was die Leistung von bis zu 150 kW und das maximale Drehmoment von bis zu 310 Nm betrifft, ist der neue elektrische Achsantrieb mit einem 2-Liter-Turbodiesel-Motor herkömmlicher Bauart vergleichbar. E-Maschine und Leistungselektronik des neuen Systems sind flüssigkeitsgekühlt.

Aufgrund seiner Größe, seiner Leistungsdaten und seiner Charakteristik passt der Achsantrieb von Continental in zahlreiche Fahrzeugklassen und -konzepte. Konkret wird das Antriebsmodul noch in diesem Jahr in einem europäischen Kleinwagen sowie in mehreren Kompakt-SUVs asiatischer Hersteller auf die Straße kommen. Neben diesen neuen Elektrofahrzeugen klassischer OEMs bringt die neue Continental-Technologie auch das Elektrofahrzeug Sion des deutschen Start-up-Unternehmens Sono Motors in Fahrt. Der Sion ist das erste in Serie gefertigte Elektrofahrzeug, in dessen Karosserie Solarzellen integriert sind. Damit produziert das Auto autark elektrische Energie, was die Reichweite vergrößert. Die Produktion des Autos, dessen Elektronik-Architektur für innovative Sharing-Konzepte vorbereitet ist, wird im kommenden Jahr beginnen. Die Partnerschaft zwischen Continental und Sono Motors ist langfristig über den gesamten Lebenszyklus des Sion angelegt.

Partnerschaften mit klassischen OEMs ebenso wie mit Start-up-Unternehmen

Wie das Beispiel Sono Motors zeigt, engagiert sich Continental mit seinem technologischen Knowhow als Treiber umweltfreundlicher Antriebs- und Mobilitätskonzepte. Auch in diesem Bereich werden also frühzeitig Praxiserfahrungen gesammelt und spezielle Kompetenzen aufgebaut. Damit bedient Continental mit seinen "Best-in-class"-Produkten junge, aufstrebende Unternehmen ebenso wie die etablierten Hersteller der Fahrzeugindustrie.

Die Serienproduktion des neuen, weltweit eingesetzten Achsantriebs wird im dritten Quartal 2019 im Continental-Werk im chinesischen Tianjin beginnen. Der Grund für die Fertigung in China ist einerseits die Nähe zum aktuell größten und am schnellsten wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge, andererseits die starke Lieferantentenkette, die sich Continental in China aufgebaut hat.

Continental entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2018 einen Umsatz von 44,4 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 245.000 Mitarbeiter in 60 Ländern und Märkten.

Powertrain entwickelt und produziert effiziente Systemlösungen rund um den Antriebsstrang zur Optimierung des Kraftstoffverbrauchs. Das Produktportfolio reicht von Benzin- und Dieseleinspritzsystemen über Motor- und Getriebesteuerungen inklusive Sensoren und Aktuatoren, Abgasnachbehandlungstechnologien sowie Kraftstofffördersysteme bis hin zu Komponenten und Systemen für Hybrid- und Elektroantriebe. Powertrain beschäftigt weltweit mehr als 42.000 Mitarbeiter und erzielte 2018 einen Umsatz von rund 7,7 Milliarden Euro.

Bildmaterial im Presseportal: Pressemitteilung und weiteres Bildmaterial

Presseportal: www.continental-presse.de

Rückfragen & Kontakt:

Wolfgang Vordermayer

Leitung Communications / PR /Semperit Reifen GmbH

Mobil: +43 676 3193500

E-Mail: wolfgang.vordermayer @ conti.de