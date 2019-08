Bis zu 558.000 sahen LASK-Sieg in der Champions-League-Quali im ORF

Wien (OTS) - Mit dem 2:1-Auswärtssieg beim FC Basel schaffte der LASK gestern in der dritten Runde der Qualifikation zur Champions League eine kleine Sensation und das Interesse an der Live-Übertragung in ORF 1 war entsprechend: Bis zu 558.000 Fußballfans sahen die zweite Halbzeit, im Schnitt waren 414.000 bei 16 Prozent Marktanteil (16 bzw. 17 Prozent in den jungen Zielgruppen) live dabei. Das Rückspiel am 13. August ist ebenfalls live in ORF 1 zu sehen.

International weiter geht es für die Fußball-Fans bereits heute, am 8. August, wenn ab 20.15 Uhr die Wiener Austria in der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation auf Limassol trifft. Auch hier ist das entscheidende Rückspiel (am 15. August) live im ORF zu sehen.

Die TV-Übertragung ist auf der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) und auf sport.ORF.at als Livestream zu sehen, die ORF-TVthek gestaltet außerdem Video-on-Demand-Highlights.

