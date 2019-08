Lotto: Dreifachjackpot – am Sonntag geht es um 3,4 Millionen

Jackpot auch beim Joker – 400.000 Euro zu gewinnen

Wien (OTS) - Der Lotto Sommer kommt schön langsam in die Gänge….drei Ziehungen in Folge konnte kein Spielteilnehmer die „sechs Richtigen“ knacken. Im Topf haben sich dadurch 2,4 Millionen Euro angesammelt. Am Sonntag wird ein Dreifachjackpot ausgespielt und im Sechser Gewinnrang liegen dann bereits rund 3,4 Millionen für die Spielteilnehmer bereit.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gibt es zwei Gewinner. Ein Steirer holt sich mit seinem Normalschein im ersten und einzigen Tipp einen Gewinn von rund 62.000 Euro. Ihm fehlte einzig die Zahl 25 zum Sechser. Der zweite im Bunde, ein Kärntner, hatte ebenfalls auf einen Normalschein gesetzt. Im fünften von sechs Tipps hätte es noch die Zahl 9 für den Sechser gebraucht. 62.000 Euro sind aber auch hier eine gute Beute.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es ebenfalls keinen Sechser. 44 Fünfer, auf die die Gewinnsumme aufgeteilt wird, erhalten so jeweils rund 7.000 Euro. Für den LottoPlus Sechser am kommenden Sonntag warten rund 300.000 Euro.

Joker

Auch beim Joker gibt es diesmal einen Jackpot. Auf keiner Quittung fand sich die richtige Joker Zahl bzw. das „Ja“ zur richtigen Joker-Zahl. Damit bleiben mehr als 201.000 Euro im Topf, bei der nächsten Ziehung wird der Topf im ersten Rang mit 400.000 Euro gefüllt sein.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 07.08.2019

3JP Sechser im Topf bleiben EUR 2.361.025,81 – 3,4 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu EUR 61.527,60 128 Fünfer zu je EUR 1.048,70 249 Vierer+ZZ zu je EUR 161,70 6.222 Vierer zu je EUR 35,90 5.641 Dreier+ZZ zu je EUR 17,80 90.322 Dreier zu je EUR 4,40 207.432 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 03 04 09 19 20 25 Zusatzzahl: 37

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 07.08.2019

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 44 Fünfer zu je EUR 7.307,90 2.318 Vierer zu je EUR 23,50 40.920 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 07 21 31 35 40 41

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 07.08.2019

JP, im Topf bleiben EUR 201.453,34 – 400.000 EUR warten 11 mal EUR 8.800,00 89 mal EUR 880,00 988 mal EUR 88,00 10.069 mal EUR 8,00 100.253 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 6 6 7 4 3 3

