LR Schleritzko: „Kinder sind in den blau-gelben Bibliotheken herzlich willkommen!“

Gemeinsam mit dem Familienbund NÖ wollen Bibliotheken Beitrag für eine kinderfreundliche Gesellschaft leisten

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit der Aktion „Kinder Willkommen“ bittet der Familienbund NÖ Vereine, Organisationen und Betriebe vor den Vorhang, die sich nachhaltig für Kinder und Familien engagieren. Auch die NÖ Bibliotheken wollen ihren Beitrag für eine kinderfreundliche Gesellschaft leisten, sind sie doch ein Treffpunkt, wo Kinder schmökern und sich wohlfühlen dürfen, ganz ohne Konsumzwang.

„Unsere Bibliotheken sind so viel mehr als einfache Bücherverleihstationen. Sie sind in vielen Gemeinden zum Ort der Begegnung geworden. Es freut mich daher sehr, dass auch öffentliche Bibliotheken aus Niederösterreich bei dieser tollen Aktion des Familienbunds NÖ mitmachen. Vorreiter sind etwa die ‚MMT Hofstetten-Grünau‘ oder die ‚Öffentliche Bücherei Sitzenberg-Reidling‘, die tagtäglich Familienfreundlichkeit leben und bereits ihre Auszeichnung erhalten haben. Mittlerweile haben sich zahlreiche weitere Büchereien gemeldet, die mitmachen möchten und denen wir demnächst Plakette und Urkunde überreichen dürfen“, so Landesrat Ludwig Schleritzko.

„Wir setzen uns für eine kinderfreundliche Gesellschaft ein, in der nicht nur Platz für Kinder ist, sondern damit Kinder auch spüren, dass sie herzlich willkommen sind“, erklärt die NÖ Familienbund-Obfrau Doris Schmidl.

Im Herbst 2017 startete der Familienbund die Aktion „Kinder Willkommen“ in ganz Österreich. Vereine, Betriebe und Organisationen der unterschiedlichsten Branchen werden mit der Plakette „Kinder Willkommen“ und einer Urkunde ausgezeichnet.

Weitere Informationen bei Treffpunkt Bibliothek unter 02742/9005-17993, Birgit Hinterhofer, e-mail birgit.hinterhofer @ treffpunkt-bibliothek.at.

