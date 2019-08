Glamour und Glücksgefühl: Verbring deinen Feierabend mit den Stars!

Jetzt Tickets sichern für die kommenden Konzerthighlights in der Wiener Stadthalle

Wien (OTS) - Mit rund 300 Veranstaltungen pro Jahr ist die Wiener Stadthalle, ein Unternehmen der Wien Holding, Österreichs erste Adresse für unvergessliche Konzerterlebnisse und Events der Spitzenklasse. Im September geht es in die neue Saison voller Top-Acts.

Fans von Ariana Grande fiebern seit Monaten dem Auftritt der Ausnahmekünstlerin am Dienstag, 3. September in der ausverkauften Halle D entgegen. Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr gastiert Herbert Grönemeyer am Donnerstag, 12. September in der Wiener Stadthalle. Das fulminante Abschlusskonzert der EAV unter dem unbescheidenen Titel „Alles ist erlaubt – 1000 Jahre EAV“ geht am Samstag, 14. September über die Bühne. „Jeder Konzertabend in der Wiener Stadthalle ist einzigartig und bietet Momente, die in der selben Form nicht wiederkehren. Daher ist die Wiener Stadthalle ein ganz besonderer Ort, der immer wieder aufs Neue für besondere Emotionen sorgt“, betont Wolfgang Fischer, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle.

Zu den weiteren Highlights im Herbst zählen unter anderem das Konzert von Cher am Montag, 7. Oktober, der Auftritt von Seeed am Freitag, 1. November sowie das Crossover-Programm „From Vienna With Love“ von Conchita und den Wiener Symphonikern am Dienstag, 26. November. Die Erste Bank Open, das jährliche Tennis-Highlight im heimischen Sportkalender, sorgen von Samstag, 19. bis Sonntag 27. Oktober für Hochspannung in der Wiener Stadthalle. Für alle noch nicht bereits ausverkauften Events sind Tickets erhältlich unter: www.stadthalle.com

Topaktuelle Infos zu allen Events und Vorverkaufsstarts bietet die Website der Wiener Stadthalle, die sich bei den UserInnen längst als beliebte Infoquelle etabliert hat: So betrug die Verweildauer aller UserInnen auf der Website der Wiener Stadthalle im vergangenen Jahr 2018 insgesamt 129.544 Stunden. Neuigkeiten sowie Infos zu aktuellen Gewinnspielen finden Newsletter-AbonnentInnen monatlich zudem in ihren E-Mail-Postfächern. Selbstverständlich informiert die Wiener Stadthalle auch auf Facebook, Twitter, Instagram und LinkedIn.

Sommeraktion läuft noch bis 30. August

Die Sommeraktion der Wiener Stadthalle sorgt noch bis Ende dieses Monats für Abkühlung: Beim Kauf von Tickets für Holiday on Ice SHOWTIME an den Kassen der Wiener Stadthalle gibt es noch bis einschließlich Freitag, 30. August als Zugabe Schöller-Eis und Sommereislauf-Gutscheine für die EisStadthalle. Die Sommeraktion gilt pro Kaufvorgang und solange der Vorrat reicht. Die Kassen der Wiener Stadthalle sind Montag bis Donnerstag von 10 bis 13.30 Uhr sowie von 14 bis 19 Uhr und Freitag von 10 bis 13.30 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

