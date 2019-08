Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 9.8.: „(R)Evolution in orange“

Wien (OTS) - In der Sommerserie „Best of Saldo“ wiederholt das Ö1-Wirtschaftsmagazin die von Volker Obermayr gestaltete Reportage „(R)Evolution in orange“ - am Freitag, den 9. August um 9.42 Uhr in Ö1.

Die Innviertler Zweiradschmiede KTM hat sich ein ambitioniertes Ziel gesteckt. Das Unternehmen mit den orangen Rahmen will auch in der Königsklasse des Motorradrennsports den WM-Titel gewinnen. Auch in Saison Nummer vier ist das Werksteam noch weit davon entfernt. Seit dem ersten Rennen im Frühjahr 2017 hat KTM jedoch viel Boden auf die japanischen sowie italienischen Topteams gut gemacht. Beim Österreich Grand Prix am Wochenende versucht Europas größter Motorradhersteller wenigstens um einen Spitzenplatz mitzufahren. Über Erfolge auf der Rennstrecke wollen die Oberösterreicher den dominierenden Herstellern weitere Marktanteile abnehmen. In der Sommerserie „Best of Saldo“ wiederholt „Saldo“ eine Reportage aus dem März 2017, als KTM in die MotoGP gestartet ist.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Zinkl

Tel.: +43 1 36069-19121

mailto: claudia.zinkl @ orf.at