Walter Oblin als Vorstand Brief & Finanzen wiederbestellt

Wien (OTS) - Der Aufsichtsrat der Österreichischen Post AG hat in seiner gestrigen ordentlichen Sitzung Generaldirektor-Stellvertreter DI Walter Oblin zum Vorstand Brief & Finanzen wiederbestellt. Seine aktuelle Funktionsperiode läuft noch bis 30. Juni 2020 und wird danach um drei Jahre verlängert, mit einer anschließenden Verlängerungsoption um weitere zwei Jahre.

„Der Aufsichtsrat der Österreichischen Post setzt mit dieser Wiederbestellung von Walter Oblin ein klares Zeichen in Richtung Kontinuität und Fortsetzung unserer Strategie. Er trug die letzten Jahre maßgeblich an der erfolgreichen Neuausrichtung des Unternehmens bei, die sich auch in der ausgezeichneten wirtschaftlichen Entwicklung widerspiegelt“, so Dr. Edith Hlawati, Vorsitzende des Aufsichtsrats der Österreichischen Post.

DI Walter Oblin

Walter Oblin (50 Jahre) absolvierte das Studium Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau an der Technischen Universität Graz und ein MBA-Studium in den USA. Seinen beruflichen Werdegang startete der gebürtige Kärntner 1994 als Unternehmensberater bei McKinsey & Company in Wien. Im Jahr 2000 wurde er dort zum Partner gewählt und übernahm in der Folge Führungsaufgaben als Mitglied der österreichischen Geschäftsleitung und im weltweiten Transport- und Logistiksektor von McKinsey. Nach 14 Jahren internationaler Beratungstätigkeit vor allem für Transport-, Infrastruktur- und Logistikunternehmen übernahm Walter Oblin 2008 die Funktion des kaufmännischen Vorstands des deutschen Technologieunternehmens SorTech AG. Im Herbst 2009 wechselte er als Leiter des Bereichs Strategie und Konzernentwicklung zur Österreichischen Post AG. Mit 1. Juli 2012 wurde Walter Oblin erstmals zum Finanzvorstand der Österreichischen Post AG bestellt. Mit Jänner 2019 wurde er zum Generaldirektor-Stellvertreter ernannt und übernahm zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Finanzvorstand auch die Ergebnisverantwortung für das Geschäftsfeld Brief.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Post AG

Mag. Ingeborg Gratzer

Presse & Interne Kommunikation, Leitung

+43 57767 24730

ingeborg.gratzer @ post.at